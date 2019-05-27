Международная платёжная система Юнистрим запустила таджикскую версию мобильного приложения по денежным переводам, которое значительно облегчает процесс перевода денег для таджикоговорящих жителей. Обновленное приложение можно скачать в Google Play и Apple Store. Мы попросили руководителя онлайн бизнеса Юнистрим банка Ксению Чернышеву рассказать про мобильное приложение и его преимуществах.

В 2018 году более 60% пользователей системы Юнистрим воспользовались мобильным приложением.

Как установить приложение или переключить текущий язык на таджикский

Установить мобильное приложение Юнистрим Денежные переводы на свой мобильный телефон после скачивания очень просто: открываете приложение, выбираете страну и соответствующий код, вбиваете свой номер телефона, и вам через несколько секунд придёт сообщение с кодом подтверждения из 4-х цифр. Набираете данный код, после чего переходите в другое окно, где вы создаёте собственный пароль (состоящий также из 4-х символов) для доступа в систему. Ваш пароль обрабатывается в течение нескольких секунд, а далее открывается главное меню. Выбираете Profile, где можно изменить текущий язык приложения на таджикский, выбрав его из 7 доступных языков приложения.

В чём была необходимость запуска таджикской версии приложения

Качественный сервис, комфортабельные условия, простота и доступность использования продуктов являются главными приоритетами Юнистрим. Использование в продуктах национального языка – это не только вопрос удобства для клиентов, но и элемент качественного сервиса. Приложение очень удобно для мигрантов, работающих в России, и в прошлом году, согласно данным Центробанка РФ, отправивших на родину около 2 млрд долларов США. Теперь им будет просто выполнять операции по денежным переводам, так как все опции переведены на родной язык.

В чём удобство приложения Юнистрим

Мобильное приложение удобно тем, что запоминает данные вашей банковской карты и историю переводов, это значит, что для отправки денежного перевода понадобится не больше 2-х минут, а если вы делаете перевод повторно одному и тому же получателю, то это всего несколько кликов. Денежный перевод получить можно в любом офисе банков-партнеров системы Юнистрим.

Как осуществляется деятельность системы Юнистрим в Таджикистане

Рост онлайн переводов в Таджикистан в 2018 году составил 280% по сравнению с предыдущим годом, сообщают в Юнистрим. Сеть выплаты переводов системы в Таджикистане насчитывает более 1000 пунктов. Партнерами системы являются крупнейшие банки страны, в числе которых ГСБ РТ «Амонатбонк», ОАО «Банк Эсхата», ОАО «Ориёнбанк», ОАО «Сохибкорбанк», ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк».