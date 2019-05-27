В Таджикистане появились соревнования на Кубок президента по шахматам. Аналогичные турниры проводятся также по дзюдо и теннису.
По инициативе Комитета молодежи и спорта при правительстве РТ, Национального олимпийского комитета и Федерации шахмат республики в Таджикистане будет организован новый традиционный турнир по шахматам на Кубок президента.
Первый этап турнира состоится в Душанбе с 10 июня по 8 июля. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях – до 14, до 30 и свыше 30 лет на уровне местных исполнительных властей, ведомств и учреждений.
Отобранные шахматисты затем будут выступать на турнире в уровне районов и городов с 8 июля по 25 августа.
После него пройдет региональный этап – среди шахматистов Душанбе, областей и РРП - с 5 по 25 сентября. Наконец, финальная стадия турнира состоится в столице с 1 по 5 октября, сообщили в Федерации шахмат Таджикистана.
Общий бюджет турнира составляет 100 тыс. сомони, средства будет выделять Национальный олимпийский комитет.
В командных соревнованиях первому месту выделено 30 тыс. сомони, второму – 25, третьему – 20 тыс. сомони. В индивидуальных соревнованиях победителям и призерам во всех возрастных категориях общая сумма призовых составит 25 тыс. сомони.
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