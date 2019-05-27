Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Заседание приурочено к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
В мероприятии примут участие первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Республики Беларусь Александр Лукашенко, Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.
«Кроме того, ожидается участие президента Республики Молдова Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя», - отмечает пресс-служба.
По данным пресс-службы пресзидента Казахстана, главы государств рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности Союза, а также обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы.
По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия Договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов.
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