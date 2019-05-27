Цементные заводы Таджикистана продолжают стабильно увеличивать производство продукции, несмотря на беспокойство экологов.
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Цементные заводы Таджикистана продолжают стабильно увеличивать производство продукции, несмотря на беспокойство экологов.
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Снежка7 часов назад
дышать нечем скорее из-за кучи новостроек.. жалуются на кишлак, который с гор спустился...
сами же этим новостройками их в город привлекают!
El7 часов назад
Душанбинский генератор серой пыли - когда его выключат или хотя бы пылеуловители поставят?