В Таджикистане запрещено резать животных на мясо для продажи в домашних условиях. Для этого в каждом районе существуют убойные пункты, отвечающие всем требованиям ветеринарного законодательства. И все же, иногда на наши рынки попадает мясо не только низкого качества, но оно может быть даже опасным.

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