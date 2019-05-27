В субботу мы опубликовали материал – «В Таджикистане пропадают дети. Кто виноват?» на который было много отзывов, в том числе и в соцсетях. Несколько человек задали нам вопрос – а что же стало с мальчиком Икромом, который пропал ровно 9 месяцев назад? Нашли ли его? Мы задали этот вопрос МВД.

9-летний Икром Хамидов пропал 27 августа 2018 года со двора по улице Борбад 64/2, столичного района Фирдавси. Мама Икрома - Зульфия Хамидова рассказала «Азия-Плюс», что до сегодняшнего дня у нее нет никаких вестей о сыне.

В пропаже ребенка она обвиняет своего соседа Зокира Джабилова.

Зокир Джабилов Фото предоставлено Зульфией Хамидовой

Женщина говорит:

- Я воспитываю своих детей одна, а этот человек год ходил за мной, хотел, чтобы я вышла замуж за него. Но я отказала. Я уверена, что он похитил моего сына, чтобы испугать, а потом уговорить меня на замужество – говорит Зульфия.

После пропажи сына она написала заявление на соседа. Сотрудники милиции увезли его, забрали у него паспорт, военный билет и другие документы. Но после допроса Джабилова отпустили.

- Однако 29 августа, после того, как на видео милиционеры увидели, как он увёз ребёнка со двора, он пропал, его уже нет нигде, милиционеры не могут его найти. Он пропал, и сын тоже пропал. До сегодняшнего дня нет никаких данных о нем. Работники милиция говорят, что он не уезжал из Таджикистана, - сокрушается женщина.

Чтобы найти сына Зульфия ходила к родным Зокира Джабилова, которые живут в Колхозе «Россия».

- Но они, оказывается, не общаются с ним, все, кроме одной его сестры, - объясняет она. - Мы пошли к ней домой, чтобы она нам в чем-то помогала, но она, как только нас увидела, стала плакать и падать в обморок. Говорит, что ничего не знает, - говорит женщина.

Зульфия Хамидова обращается ко всем, кто может знать что-то об ее сыне, помочь в поиске.

Между тем, пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджон Эмомали сообщил «АП», что поисковые операции продолжаются, фотографию Икрома Хамидова часто показывают по телевизору, чтобы люди смогли опознать мальчика.

Зульфия Хамидова с сыном Икромом и дочкой Фото из личного архива

По данным МВД, за четыре месяца текущего года в стране было зарегистрировано 119 заявлений о пропаже детей: почти все дети, заверяют в правоохранительном ведомстве, были найдены.

Икром не один ребёнок, которого до сих пор не нашли. Шесть лет назад, 25 марта 2013 года, в центре Душанбе пропали две девочки - шестилетняя Малика и четырехлетняя Сабина Араловы. Они играли во дворе своего дома, рядом с торговым центром «Садбарг», по улице Айни. С тех пор их никто не видел. Поиски велись не только правоохранительными органами, им помогала и общественность.

Все, кто обладает информацией о мальчике, звоните на телефон +992901776057.

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