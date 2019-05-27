Строительство мостов, спортивных площадок, селеотводных сооружений, ремонт дороги и кладбищ вместо совершения хаджа в Таджикистане практикуется уже несколько лет. К этому призывает и глава государства.

Недавно 75-летний житель села Румон Согдийской области Мирзоэргаш Неъматов решил построить новый дом для своего соседа на накопленные деньги для совершения хаджа.

Пройти мимо бедствующего дедушки не позволила совесть, ведь сосед, у которого имеется инвалидность, многие годы живет в разваленном доме с двумя несовершеннолетними детьми.

«Нельзя совершать хадж, если ваши близкие – родители, дети, родственники и соседи – нуждаются в помощи. Поэтому я помогу своему близкому соседу, а потом, даст Бог, поеду в хадж», - говорит Мирзоэргаш Рахматов.

В начале марта текущего года радио «Озоди» сообщило о 81-летней женщине из Хатлонской области. Пенсионерка Майрамби Мирзоева копила пенсию с целью совершения хаджа, а потом потратила их на строительство небольшого моста в своей махалле. На строительство небольшого моста в джамоате Рохи нав района Джалолиддина Балхи она потратила свыше $600.

«Я подумала потратить деньги на благое дело. Начали со строительство моста. Уверена, что Аллах примет моё благодеяния», - сказала она в беседе с «Озоди».

Пример 2015 года

Впервые о такой благотворительности СМИ написали в 2015 году. Тогда жительница села Метк Ганчинского района, пенсионерка Норбиби Дустмуродова на свои средства, которые копила для совершения хаджа, построила два автомобильных моста.

Она в течение 16 лет откладывала определенную сумму со своего пенсионного пособия и от доходов фермерской деятельности с намерением совершить паломничество в Мекку и Медину.

"Видя, с какими трудностями и мучениями сталкиваются местные жители из-за отсутствия мостов, особенно в сезон дождей и селей в нашей горной местности, я решила на собранные 105 тысяч сомони построить два моста. Надеюсь, что Всевышний примет мои благие намерения вместо хаджа в святые места", - говорила она в беседе с корреспондентом "АП".

«Для двух групп лиц - мусульман совершение хаджа не является обязательным. Это те, кто хорошо относится к своим родителям и они довольны ими, и те, кто за счет своих средств занимаются строительством дорог, мостов, водоснабжением или же посвящают себя полностью исследованиям для новых открытий во благо человечества. Такие деяния превыше различного рода поклонений и хаджа», - заявил Эмаомали Рахмон, выступая на церемонии открытия средней общеобразовательной школы в районе Рудаки, 3 октября 2017 года.

Строительство школы

В 2017 году 77-летняя жительница Аштского района отдала накопленные для совершения хаджа деньги на строительство образовательного центра.

Она воспитывала 9 детей одна, её муж скончался, когда ему было всего 48 лет. После выхода на пенсию она собирала деньги, чтобы совершить паломничество. Но потом собранные вместе с сыновьями 33 тыс. сомони потратила на строительство центра образования.

Благотворительность вместо хаджа

В 2018 году СМИ писали о многих случаях благотворительности.

На пресс-конференции Отдела по делам религии, упорядочения традиций и национальных обрядов хукумата Согдийской области, например, сообщили, что в 2018 году шестеро жителей Согда потратили собранные на хадж деньги на благоустройство.

Жительница джамоата Вахдат селения Метк района Деваштич Махтоб Фозилова потратила 70 тысяч сомони на строительство моста между селениями Метк и Хушекат. Данный мост упростил коммуникационные проблемы местных жителей, которые нуждались в нем и выразили благодарность своей инициативной односельчанке.

Другой житель этого же селения Мирзо Шарипов потратил собранные 33 тысяч сомони на ремонт местного кладбища, Кодиров Хомид, житель селения Дахкат района Деваштич, потратил собранные 40 тысяч сомони на строительные материалы для нуждающихся.

Жительница селения Мадрушкат джамоата Лангар Горно-Матчинского района Райхонпочо Охунова потратила 55 тысяч сомони на ремонт моста данного селения, на деньги Саидмурода Саидова - жителя селения Палдорак одноименного джаомоата Матчинского района было отремонтировано 700 метров местной дороги.

Жительница Матчинского района София Хасанова потратила 1,5 млн. сомони для помощи нуждающимся.

80-летняя жительница села Дахкат района Деваштич Согдийской области Мохбиби Ибрагимова попросила сына раздать в священный месяц Рамазан нуждающимся скопленные деньги на хадж. Сын Мохбиби Ибрагимовой - Холик Кодиров на скопленные деньги купил 40 штук шифера для крыши дома Инобат Бободжоновой, 2 куба древесины на строительство здания общеобразовательной №11 села Дахкат, инвалидные коляски трем нуждающимся инвалидам, а также продукты питания 10-и семьям.

Рахмонали Шарифов, житель района Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ Хатлонской области, решил построить спортивную площадку вместо совершения хаджа. По его словам, это сооружение послужит народу долгие годы и тоже считается пожертвованием.

«Таджикистанцы, которые намереваются совершить повторный хадж в Мекку и Медину, могли бы направить накопленные на эти цели средства на благотворительность, материальную поддержку малоимущих и «прочие богоугодные дела». Некоторые ранее совершившие хадж граждане пытаются снова посетить Мекку и Медину и тем самым паломничество превращают в соревнование, показуху», - сказал вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим на совещании, посвященному паломничеству к исламским святыням в Саудовской Аравии в декабре 2018 года.

Благотворительность на пенсии

Были и другие случаи, когда пожилые жители различных районов Таджикистана тратили свои сбережения на благотворительность. Возможно, они тоже копили на хадж, но потом вкладывали свои сбережения ав благотворительность.

В частности, 76-летняя Турсунбиби Одибоева на свои сбережения построила автомобильный мост в селе Бободархон джамоата Понгоз Аштского района. Пенсионерка на церемонии открытии моста отметила, что несколько лет мост находился в плачевном и аварийном состоянии, и поэтому крайне необходимо было реконструировать данный мост, чтобы водителям было удобно и легче передвигаться.

Мост, который построен на деньги Турсунбиби Одибоевой Фото: из личного архива

Автомобильный мост соединяет райцентр с селами Муломир и Кулиходжа джамоата Шайдон. Всего на реконструкцию моста, длина которого составляет 13 метров, а ширина 5 метров, было затрачено 40 тысяч сомони.

А в Турсунзаде 80-летний Ходжидодарбек Халилов продал своего быка, а потом и корову, чтобы отремонтировать школу в своем селе. Он не смог пройти мимо разваленной школы, где зимой и летом без окон и дверей учились местные детишки.

Во многих случаях благотворители желают оставаться анонимными.

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