Сегодня, 28 мая, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали приняли участие в открытии Военной гимназии "Куруши Кабир" (Великий Кир) Погранвойск ГКНБ Таджикистана.

Гимназия состоит из трех двухэтажных зданий на площади 1360 квадратных метров, в которых расположены классы и общежитие.

В гимназии ежегодно могут обучаться до 100 человек по 9 класса, большуя часть которых составят сироты и полусироты.

Помимо основных дисциплин, здесь также есть лингафонные классы для изучения английского, китайского, турецкого и русского языков.

Обучение в гимназии двухгодичное, после которого выпускники на основе двусторонних договоров могут продолжить учебу в высших военных вузах, как страны, так и России, Китая, Казахстана, Азербайджана и др.

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