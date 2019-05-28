На строительстве базы отдыха «Игора» и гоночной трассы «Игора-Драйв» в Ленинградской области семеро трудовых мигрантов из Центральной Азии пострадали при обрушении строительных лесов. Об инциденте сообщается на сайте МЧС России по Ленинградской области.

Обрушение произошло в Приозерском районе Ленинградской области 27 мая в 12:25. Площадь обрушения составила 350 квадратных метров. Через 20 минут из-под завалов извлекли семерых человек.

«Леса были высотой с трехэтажное здание. Наверху человек шесть-семь, в середине точно двое, а внизу - не помню. Рухнула часть опалубки для залива бетона на уровне второго этажа. Просто обвалилась на моих глазах. Опалубка зацепила леса, и они мгновенно сложились», — рассказал сайту 47news один из рабочих, разбиравших завалы.

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Двух пострадавших на вертолете санавиации «МЕДСПАС» доставили в Ленинградскую областную клиническую больницу, остальных — во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу.

По данным Ленинградской областной телекомпании, среди пострадавших есть трое граждан Узбекистана 27, 30 и 48 лет, они были доставлены в Ленинградскую областную больницу. По информации же источника ТАСС в экстренных службах, все пострадавшие - граждане Таджикистана.

«У одного пациента перелом позвоночника, сотрясение головного мозга, множественные ушибы. У второго пострадавшего — перелом позвоночника и костей таза. На машине скорой помощи был недавно доставлен третий пострадавший, состояние которого вызывает опасения, и он сразу доставлен в операционную, минуя диагностические службы», – рассказала главный врач областной клинической больницы Татьяна Тюрина.

Автодром "Игора Драйв", рассчитанный на проведение гонок "Формула-1", строится вблизи горнолыжного курорта "Игора" в Приозерском районе Ленинградской области в 54 километрах к северу от Петербурга. Строительство началось в 2017 году, завершить его планировалось в 2019 году.

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