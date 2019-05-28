В рамках международной научно-практической конференции «Дистанционные наблюдения и технологии использования беспилотных самолётов» в Душанбе, прошли испытания беспилотных самолётов Совместного научного исследовательского центра Таджикистана и Китая по использованию беспилотных самолётов

Конференция началась в Академии наук РТ 23 мая, а 24 мая продолжилась на аэродроме района Абдурахмона Джами демонстрацией беспилотных самолётов, передает НИАТ «Ховар».

Участникам были продемонстрированы два вида беспилотных самолётов, один из которых приходит в движение при помощи электричества (аккумулятора), другой – при помощи двигателя внутреннего сгорания.

Самолёты объёмом 1х1 и 3х4 около двух часов парили в небе на высоте 600 метров.

«Беспилотные самолёты с научно-исследовательской целью среди стран Центральной Азии используются только в Таджикистане», - сказал президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими.

Беспилотниками управляли отечественные специалисты, которые получили образование в вузах России и Таджикистана, также прошли обучающие курсы в Китае, а запасные части к приборам беспилотных самолётов производятся и обрабатываются в Институте физики Академии наук РТ.

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По словам вице-президента Академии наук Абдусаттора Саидова, стоимость беспилотных самолётов, которые в настоящее время имеются в технологическом парке Академии наук, составляет примерно 20-25 тысяч долларов.

«В условиях Таджикистана нередко происходят стихийные бедствия. Использование беспилотных самолётов даёт возможность в короткие сроки определить размер экономического ущерба и выявить последствия стихии. Также при помощи самолётов можно провести мониторинг природной экосистемы и воздействия человека на экосистему, осуществить фотосъёмку насекомых и выявить ареал их распространения. 3% территории Таджикистана занимают леса, и это позволяет произвести оценку их состояния», - сказал Абдусаттор Саидов.

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