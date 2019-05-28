Узбекистан ворвался в тройку мировых лидеров по экспорту свежего абрикоса, однако этот успех, скорее всего, будет временным, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные аналитиков EastFruit.

Благодаря тому, что в 2018 году узбекские садоводы и трейдеры смогли экспортировать 43 тысяч тонн свежих абрикосов, страна смогла потеснить Францию, Италию и Грецию, и, не только вернуться в пятёрку мировых лидеров, но и занять в этом рейтинге почётное третье место, отмечают аналитики.

Кстати говоря, участники рынка считают, что реальный объём экспорта свежего абрикоса из Узбекистана был даже выше, чем 43 тысячи тонн и оценивают его в 47-50 тысяч тонн.

Эксперты EastFruit отмечают, что успех Узбекистана в прошлом сезоне был обусловлен, прежде всего, неблагоприятными погодными условиями в Европе, где ключевые производители потеряли до половины урожая абрикоса вследствие весенних заморозков и аномальных погодных условий.

Поэтому, не исключено, что уже в 2018 году Узбекистан снова выпадет из тройки или даже пятёрки мировых лидеров, т.к. погодные условия в этом году в Европе были отличными, а урожай вырастет на 12%. Тем не менее, вполне вероятно, что объёмы экспорта абрикоса из Узбекистана в этом году также вырастут, отмечают аналитики.

Таджикские абрикосы отстают

Таджикистан и Кыргызстан в данном рейтинге заняли 16-ое и 17-ое места соответственно, тоже увеличив отгрузки, отмечают аналитики EastFruit.

Отмечается, что при этом реальных объёмов экспорта свежего таджикского абрикоса не может оценить никто, так как значительная часть продукции экспортируется, оставаясь неучтённой, по мнению трейдеров.

Официально из этих стран экспортировали всего по 2,5 тысячи тонн свежего абрикоса в 2018 году.

В Таджикистане в этом году из-за дождливой весны ожидается небольшой урожай фруктов: ранее дехкане выражали опасения постоянными ливнями в мае. Сегодня на рынках страны абрикос можно приобрести от 5 до 8 сомони за килограмм.

Что касается лидеров мирового рейтинга, то они тоже нарастили объёмы экспорта свежего абрикоса. Испания, которую обошла проблема заморозков в 2018 году, вообще экспортировала рекордный объёмы свежего абрикоса в истории – 109 тысяч тонн. Ранее такой объём не экспортировала ни одна страна. Рост экспорта абрикоса из Испании в 2018 году составил 20 тысяч тонн.

Турция экспортировала 70,7 тысяч тонн свежих абрикосов в 2018 году, тоже обновив свой рекорд и повысив объём экспорта на 7 тысяч тонн за год. Важной вехой в экспорте абрикоса из Турции в прошлом году стало то, что Россия впервые не была главным рынком сбыта. Значительно большие объёмы турецкого абрикоса были проданы в Ирак.

Прогресс Афганистана

Эксперты отмечают также огромный прогресс Афганистана, который в мировом рейтинге экспортёров свежего абрикоса поднялся на шестое место, экспортировав почти 7 тысяч тонн продукции.

Главными покупателями свежего абрикоса из Афганистана выступали Пакистан, Индия и Ирак. Интересно, что 25 тонн свежего абрикоса из Афганистана было экспортировано даже в США. Объёмы же поставок в ОАЭ афганских абрикосов оставались стабильными – чуть более 100 тонн.

Восьмое место в рейтинге ведущих мировых экспортёров свежего абрикоса заняла Армения, а девятое – Казахстан. Обе страны практически удвоили объёмы экспорта продукции и обе, по мнению участников рынка, благодаря росту объёмов реэкспорта продукции.

Армения реэкспортировала свежий абрикос из Ирана, а Казахстан – из Узбекистана, Таджикистана и других стран Центральной Азии.

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