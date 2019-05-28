На площадке перед ТЦ "Душанбе Молл" свои призы от MAKFA получили победители второго розыгрыша.

Счастливые обладатели выигрышных пачек продукции MAKFA обменяли их на микроволновки, мультиварки, наборы кухонной посуды и даже на холодильник! А зрители мероприятия приняли участие в веселых конкурсах и смогли выиграть вкусные подарочные наборы от MAKFA.

Акция «Вкусное счастье» от MAKFA продолжается! Участником акции стать очень просто: покупайте продукцию MAKFA с промо-кодом на упаковке и регистрируйте его на сайте makfa-promo.com или по смс на номер 7007.

Регистрация кодов продлится до 30 июня, а розыгрыши призов проходят каждый месяц! Не забудьте сохранить вашу упаковку с промо-кодом до конца акции.

5 июля MAKFA определит обладателя супер приза - белоснежного автомобиля Renault Fluence, который стоит у входа в Ашан (ТЦ "Душанбе Молл")!

Призов еще очень много! "Вкусное счастье" от MAKFA в каждый дом!

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