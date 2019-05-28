Молодой таджикский борец Сомон Махмадбеков не смог пробиться в призовые места в международном турнире из серии Гран-при по дзюдо в китайском городе Хух-Хото.

В турнире Гран-при по дзюдо, который прошел 24-27 мая в китайском Хух-Хото, приняли участие свыше 300 борцов из 43 стран мира.

Таджикистан на этих соревнованиях представил молодой борец Сомон Махмабдеков, который выступил в весовой категории до 73 кг.

Всего в весовой категории, в которой выступил Махмадбеков, был заявлен 31 борец. К сожалению, Сомон проиграл свой первый поединок и потерял право продолжить борьбу за медали.

Схватка с российским дзюдоистом Олегом Бабгоевым для таджикского борца сложилось непросто. Оба спортсмена долго держались на стойке, Сомон старался совершить бросковые приемы, но опытный Бабгоев умело оборонялся и сам иногда остро атаковал.

В конце второй минуты борцы перевели поединок в партер, оба пытались применить болевые приемы, и в итоге судьи отдали победу российскому спортсмену.

Гран-при в Хух-Хото входит в рейтинговые соревнования Международной федерации дзюдо, где спортсмены вели борьбу за олимпийские баллы.

Помимо медалей и рейтинговых баллов призеров турнира ждали неплохие денежные призы. Так, обладатели золотых медалей получили по 3 тыс. долларов, занявшие вторые места – по 2 тысячи, а бронзовые призеры – по 1 тысячи.

В целом, международный турнир в Хух-Хото запомнился рядом принципиальных схваток. Особенно стоит выделить вес до 81 кг, где в финале сошлись соперники по прошлогодней встрече за золото чемпионата мира в Баку – иранец Сайед Моллайе и японец Сотаро Фудживара. Причем, как и в Баку, победа осталась за первым.

На турнире тон задавал Азиатский регион. Южная Корея выиграла общий зачет, завоевав четыре золотые медали, а далее обосновались японцы и северокорейцы, выигравшие три и две высшие награды соответственно.

Сомон Махмадбеков по состоянию на 24 мая занимает в мировом олимпийском рейтинге в весовой категории 73 кг 31 место.

Сомон начал выступать во взрослых турнирах недавно, но уже успел громко заявить о себе. Так, в декабре 2018 года на Кубке Азии по дзюдо в Гонконге он завоевал золотую медаль. В первой схватке Махмадбеков взял вверх над китайским борцом Эршаогету Аму.

В четвертьфинальном поединке он победил борца из Филиппин Кеисея Накано а в полуфинале представителя Монголии Чоиджилсурена Ганболда. В финале азиатского первенства Сомону противостоял японский спортсмен Даичи Танака, который уступил таджикскому спортсмену. Так, Сомон Махмадбеков стал обладателем золотой медали Кубка Азии по дзюдо.

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