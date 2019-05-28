Молодой таджикский модельер Нафиса Имранова приняла участие в прошедшей в мае в Санкт-Петербурге NevaFashionWeek.
В коллекции бренда Нафисы - Fashion Jivj, представленной на питерской неделе моды, по признанию самого модельера, была показана классика с элементами национального наследия - "пятнами" на ярких цветах".
Нафиса Имранова выложила на своей странице в Фейсбуке ролик об участии в этом престижном модном мероприятии, а мы решили показать его вам. Было красиво!
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