Молодой таджикский модельер Нафиса Имранова приняла участие в прошедшей в мае в Санкт-Петербурге NevaFashionWeek.

В коллекции бренда Нафисы - Fashion Jivj , представленной на питерской неделе моды, по признанию самого модельера, была показана классика с элементами национального наследия - "пятнами" на ярких цветах".

Нафиса Имранова выложила на своей странице в Фейсбуке ролик об участии в этом престижном модном мероприятии, а мы решили показать его вам. Было красиво!



