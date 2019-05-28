В Таджикистан приехал воспитанник душанбинского «Памира» Игорь Черевченко, который работает главным тренером тульского «Арсенала» в российской премьер-лиге.

В Алмасы, на базе Академии футбольного клуба «Истиклол», именитый футболист проводит детский турнир, посвященный памяти его отца – легендарного защитника «Памира» Геннадия Черевченко.

Мы решили поговорить со знаменитым футболистом и узнать его мнение о нынешнем таджикском футболе.

- Я рад тому, что турнир, посвященный памяти моего отца уже второй год проходит с участием юных футболистов из Узбекистана. Турнир постепенно становится популярным даже на международной арене. В перспективе – приглашение команд из других стран. Мы сейчас об этом думаем совместно с Федерацией футбола и друзьями из Таджикистана.

Дети – будущее таджикского футбола. Наш турнир позволит открыть новые таланты, которые в скорейшем будущем будут защищать честь родины в соревнованиях взрослых.

Asia-Plus В турнире, посвященном памяти легендарного защитника «Памира» Геннадия Черевченко, в этом году принимают участие 5 команд из Таджикистана и 1 - из Узбекистана.

- Игорь, в недавнем прошлом, когда вы возглавляли московский «Локомотив», команда под вашим руководством выиграла Кубок России. Сразу после матча Вы заявили, что победу посвящаете памяти отца. Кому посвящали выход «Арсенала», вашей нынешней команды, в Еврокубки?

– Кому же еще посвятить? Он меня вырастил, сделал человеком, я всю жизнь благодарен ему. Спасибо душанбинцам, его друзьям, что организовали турнир в его память. Он был патриотом «Памира». Его в свое время звали в ЦСКА, "Карпаты", "Пахтакор", другие команды. Но он оставался верен своему клубу.

Что касается «Арсенала», то команда впервые в своей истории пробилась в Лигу Европы. Это стало известно после того, как моя бывшая команда «Локомотив» под руководством Юрия Павловича Семина в финале Кубка России обыграл екатеринбургский "Урал". Так что - повезло. Но наша команда заслужила своей игрой место в Еврокубке. Сейчас мои мысли связаны с тульским клубом. Впереди много работы.

- Вы всегда повторяете, что Таджикистан - ваша родина. Вас часто спрашивают об этом?

– Да. И я не устаю повторить это каждый раз. Я приехал в Душанбе не в гости, а домой. Я ведь тут родился и вырос. В России я не устаю хвалить свою республику и постоянно призываю знакомых посетить Таджикистан, насладиться его природой и свежим воздухом. Называю его «маленькой азиатской Швейцарией». Я горжусь тем, что родился в этой республике. Таджикистан – моя настоящая родина.

Хотел на этот раз приехать вместе с супругой и дочкой, но обстоятельства сложились по-другому. У супруги работа, дочка в этом году готовится идти в первый класс. Так что их поездку пришлось отложить. Супруга также очень любит Таджикистан и при первой возможности хочет посетить мою историческую родину.

- Вы примите предложение работать в Таджикистане?

- Это вопрос будущего. А почему бы нет? Но в настоящее время я - главный тренер «Арсенала» и хочу достичь высоких результатов с этим клубом.

В свободное время я всегда с большим интересом слежу за развитием футбола в Таджикистана. Есть друзья, которые сообщают о новостях, читаю по интернету. Радуюсь, что ФФТ так часто стала проводить детско-юношеские турниры.

Радует также отношение людей к памяти моего отца. Он родился в Кумсангире, играл в Курган-Тюбе и Душанбе. Был рекордсменом команды «Памир», провел в ее составе 18 сезонов, долгое время носил капитанскую повязку. Сегодня мы проводим 6-й по счету турнир, посвященный его памяти.

Таланты, которые откроет этот турнир, возможно, в будущем будут играть в топовых командах всего мира и прославлять нашу родину - Таджикистан. Я в этом уверен. Всем болельщикам футбола в Таджикистане желаю мира и процветания. Играйте в футбол, отдавайте детей в футбольные секции. Эта игра откроет новые возможности для них.

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Досье: Игорь Черевченко в 1993 и 1994 годах провёл за сборную Таджикистана по 4 матча. В 2015 году возглавил московский «Локомотив», затем калининградскую «Балтику». 13 ноября 2018 года возглавил клуб «Арсенал» (Тула).

В сезоне 2018/2019 «Арсенал» под руководством Черевченко занял шестое место в чемпионате России и получил право на выступление в еврокубках.

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