Во вторник, 28 мая, на 90-м году ушла из жизни Мухаббат Охунова - мать премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

Сегодня утром её тело было предано земле в родном джамоате Хистеварз, сообщили «АП» помощник Азима Иброхима - заместителя премьер-министра страны.

90-летняя женщина сильно болела в последние месяцы. Она была педагогом и всю жизнь преподавала в Хистеварзской школе.

По сообщениям СМИ, согласно ее завещанию, мать премьера была похоронена рядом с сыном Абдували Назировым, который скончался 4 года назад.

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