Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 мая подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан».
Документ направлен на повышение эффективности системы противодействия коррупции, создание максимально благоприятного делового климата и продвижение позитивного имиджа страны на международной арене, сообщает uzdaily.uz.
Глава Узбекистана также утвердил Государственную программу по противодействию коррупции на 2019−2020 годы, которой определены приоритетные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции.
Среди них укрепление независимости судебной власти, обеспечение достаточного уровня заработной платы госслужащих, обеспечение подлинной свободы деятельности институтов гражданского общества, средств массовой информации и их привлечение к участию в подготовке, проведении и мониторинге исполнения антикоррупционных мер.
С 1 июля 2019 года государственные органы Узбекистана периодически будут проводить обязательную оценку коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных задач и функций.
Согласно указу, руководители органов государственного управления, органов исполнительной власти на местах несут персональную ответственность за несвоевременное выявление и недолжную оценку коррупционных рисков, а также допущение случаев повторного совершения коррупционных правонарушений, говорится в указе.
С 1 сентября в образовательных учреждениях должен быть внедрен комплекс мер по правовому обучению молодежи в области противодействия коррупции.
Глава Узбекистана также поручил усилить антикоррупционную тематику в учебных программах в общем среднем, среднем специальном, профессиональном и высшем образовании.
С 1 августа в порядке эксперимента с привлечением общественности и ведущих экспертов, в том числе зарубежных, будет дан старт проекту «Сфера без коррупции» в сферах капитального строительства и высшего образования. С 1 апреля 2020 года проект будет поэтапно внедряться и в других сферах.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Глава Европейского совета Дональд Туск посетит Таджикистан
В Таджикистане из-за «спящих ячеек» террористов будет действовать внутренняя военная разведка
В Узбекистане вводят единую школьную форму. Директорам запретили вмешиваться
Таджикистанцы встретят праздник Рамазан с дождями
Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду
Окружение Ашрафа Гани обвиняется в сексуальных домогательствах
Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на $122 млн
Скончалась мать премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода
Мэрия грозит изъятием лицензии у таксистов, которые не перекрасят свои машины
Бюст Шукурджона Зухурова выставлен в Государственном университете по землеустройству в Москве
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Дуст2 часа назад
А у нас публично прошают коррупционеров и назначают на более высокие посты.
Омар Хайям3 часа назад
Главное, чтобы борьба с коррупцией не превратилась в фикцию, как у нас.