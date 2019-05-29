Россия за пять лет передала Вооруженным силам Таджикистана оружия и военной техники на 122 миллиона долларов, сообщил и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

Таджикистан, по данным издания, рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, который вновь становится самой горячей точкой планеты в плане активности террористов. Именно в Афганистан переместились тысячи боевиков из Сирии и Ирака, пишет российское информагентство.

"С 2014 года реализуется первый этап программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которым из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. Из общего объема запланированных поставок уже передано имущества на сумму 122 миллиона долларов", - сказал Воробьев на заседании форума ОБСЕ.

Кроме того, продолжается обучение в вузах Минобороны России таджикских военнослужащих. Сейчас там учатся 586 человек.

"Параллельно на базе 201-й российской военной базы развернута подготовка военнослужащих срочной службы непосредственно на таджикской территории, до одной тысячи человек в год", - добавил дипломат.

Зачем прилетал Шойгу?

Вчера, 28 мая, Таджикистан с краткосрочным рабочим визитом посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. О целях визита не сообщалось.

Пресс-служба таджикского лидера сообщила, что стороны на переговорах обсудили вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества и взаимодействия сторон в сфере безопасности.

Фото пресс-службы президента РТ

Там также отметили, что Эмомали Рахмон подчеркнул, что дальнейшее развитие стратегического партнерства Таджикистана и России является одним из основных приоритетов внешней политики республики.

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