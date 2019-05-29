В понедельник глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла призвал к непредвзятому расследованию случаев сексуального домогательства в отношении женщин со стороны президентского окружения, пишет Afghanistan.ru.

Во время выступления на заседании кабинета министров он подчеркнул, что подобные нарушения подрывают авторитет руководства страны и подвергают угрозе репутацию женщин-политиков.

«Недавно поступили заявления об избрании женщин в парламент, негативно отразившиеся на взглядах населения, – заявил Абдулла. – Вопрос требует независимого расследования, и следует воздержаться от какого-либо политического рассмотрения. Если вопрос будет решаться политическими средствами, это повредит нравственным усилиям женщин страны и не сможет быть компенсировано, в том числе и верными и целеустремлёнными женщинами, работающими в Афганистане».

Несколькими днями ранее обвинения в домогательстве были выдвинуты бывшим советником президента Хабибуллой Ахмадзаем, обвинившим окружение главы государства и самого Ашрафа Гани в аморальном поведении и сексуальной эксплуатации женщин.

По словам бывшего советника, подобные нарушения повлияли и на исход парламентских выборов – вопреки избирательному законодательству, места в Волуси Джирге (нижней палате парламента) в итоге получил ряд женщин-кандидатов, набравших не более 500 – 600 голосов.

Ахмадзай выразил готовность представить доказательства нарушений – как свидетельские показания, так и документы, однако пообещал опубликовать информацию лишь по окончании расследования в связи с деликатностью вопроса.

В поддержку бывшего советника выступил ряд кандидатов в депутаты, не прошедших в парламент по итогам выборов.

В настоящее время претенденты на места в Волуси Джирге продолжают акцию протеста в Кабуле, и известия о домогательствах побудили их в очередной раз призвать к расследованию нарушений и фальсификациях.

Между тем пресс-секретарь президента Афганистана Гарун Чахансури отверг выдвинутые обвинения как безосновательные, заявив, что инсинуации со стороны Ахмадзая оскорбляют афганских женщин, подвергая угрозе их достоинство и право на независимую политическую деятельность, передаёт телеканал «Толо».