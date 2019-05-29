Глава Европейского совета Дональд Туск отправляется в турне по странам Центральной Азии. Первой страной посещения станет Таджикистан. Визиты главы ЕС направлены на расширение партнерства с регионом, сообщила пресс-служба главы Евросовета, на которую ссылается Еadaily.com.

В ходе турне Туск встретится завтра с президентом Эмомали Рахмоном в Таджикистане, президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане, а также президентом Шавкатом Мирзиёевым в Узбекистане, сказано в релизе.

«Помимо регионального и двустороннего сотрудничества, вопросы изменения климата, защиты окружающей среды и управления границами, а также региональной безопасности будут занимать важное место в повестке дня», — следует из текста.

Согласно графику, завершится центральноазиатское турне Туска 2 июня.

В коммюнике, принятом 15 мая Европейской комиссией и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, говорится, что Европейский союз заинтересован в новом партнерстве с республиками Средней (Центральной) Азии и обновлении стратегии взаимодействия с регионом, существующей с 2007 года.

Комиссар ЕС по вопросам международного сотрудничества и развития Невен Мимица добавил, что Европейский союз является ведущим партнером Центральной Азии в области развития, а объем предоставленной региону помощи на обеспечение верховенства права, управление границами, стимулирование торговли, защиту окружающей среды и водных ресурсов на 2014-2020 годы превысит 1 млрд евро.

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