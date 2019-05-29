В рамках подготовки к чемпионату мира-2019 в Бразилии юношеская сборная Таджикистана (U-17) под руководством главного тренера Зайниддина Рахимова примет участие в 31-м международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. Турнир пройдет с 4 по 14 июня в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
В соревнованиях примут участие 12 сборных, составленных из игроков не старше 2001 года рождения.
Юношеская сборная Таджикистана сыграет в группе «В» со сборными Греции, Кыргызстана и Турции.
Сборная Таджикистана первый свой матч проведет 5 июня против команды Греции. Во втором туре 7 июня подопечные Зайниддина Рахимова встретятся со сборной Кыргызстана. А в заключительном туре 10 июня наши юноши сыграют против сборной Турции.
Согласно регламенту турнира, победители квартетов и лучшая среди команд, занявших вторые места, продолжат борьбу в полуфинале. Остальные команды разыграют с 5-го по 12-е места.
Игры будут состоять из двух таймов по 45 минут. Во встречах стадии плей-офф в случае ничейного результата назначается серия пенальти.
Матчи 31-го розыгрыша Мемориала Валентина Гранаткина пройдут на трех стадионах – «Петровский», «Рощино Арена» и «Турбостроитель».
«Для юношеской сборной Таджикистана (U-17) Мемориал Валентина Гранаткина-2019 – один из важнейших этапов подготовки к чемпионату мира-2019, финальная часть которого осенью этого года пройдет в Бразилии», - отметили в ФФТ.
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