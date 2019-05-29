Партия бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Рух новых сил» примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил один из лидеров партии Давид Сакварелидз, передает Медуза.
«Он вернётся, потому что и он, и мы все приложили немало усилий для того, чтобы в стране были изменения. Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах. Мы, как партия, пойдем на досрочные выборы в Раду, если они состоятся, и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить», – сказал Сакварелидзе.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая подписал указ о возвращении гражданства Михаилу Саакашвили. Тот намерен вернуться в Киев уже сегодня, 29 мая, вечером.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, став главой одесской администрации. Через два года Петр Порошенко уволил его и лишил гражданства, когда политик находился в Польше.
В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью соратников прорвался через польско-украинскую границу, организовав акции протеста против действующих властей. Позже его депортировали, признав виновным в незаконном пересечении границы.
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