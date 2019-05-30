АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 МАЯ 2019 ГОДА
- В Алматы стартует X Юбилейный Центрально-азиатский форум «Развитие интернет-сферы в Центральной Азии InternetCA-2019». Тема форума: "Цифровая грамотность: компетенции, безопасность, потребление"
- В Детском и подростковом центре города Душанбе состоится Республиканский фестиваль подростков под названием «Мы – счастливое поколение своего времени».
- В Душанбе проходит первый в Таджикистане национальный этап Всемирной Олимпиады роботов на базе международной президентской школы.
- Проект #TcellParking продолжает серию курсов, тренингов и встреч! В этот раз тема «Культурное многообразие» и встреча с Зоей Аджани - ведущего специалиста по цифровым продуктам Tcell. Язык встречи и общения – английский. Формат – свободное общение.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 МАЯ
2011 – При НИАТ «Ховар» образовано ГУП Радио «FM ХОВАР».
2018 – Эмомали Рахмон заложил камень в фундамент нового Исламского университета в Душанбе.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 МАЯ
1920 – Родился доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, профессор Максуд Шукуров.
1936-1985 – Родился певец Барот Яхши.
1939 – Родился актер театра Амирхайдар Давлатов.
1940 – Родился писатель Махкам Пулодов.
1957 – Родился литературовед Абдували Давронов.
1972 – Родился кинорежиссер Умедшох Мирзоширинов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, лишь днем в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 32-34 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 25-27 тепла.
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