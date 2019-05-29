В среду, 29 мая, Сейм избрал нового президента Латвии: по итогам парламентского голосования им стал кандидат от Национального объединения Эгил Левитс. Он заручился поддержкой 61 депутата, сообщает Delfi.lv

Срок полномочий действующего главы государства Раймонда Вейониса истекает в июле. В выборах, помимо Левитса, участвовали омбудсмен Юрис Янсонс, который получил лишь 8 голосов "за" и 85 "против" и депутат Сейма Дидзис Шмитс, за которого было 24 голоса "за" и 69 "против".

Президент Латвии широтой полномочий не обладает и избирается не народом, а депутатами

Новый президент Латвии Эгилс Левитс активен в политике с 1980 года, в 90-х был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года судья Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Сейм Латвии

В 2016 году он был в числе самых высокооплачиваемых должностных лиц ЕС, а в 2018 году стал "Европейским человеком года в Латвии".

В интервью "DELFI TV c Янисом Домбурсом" Левитс рассказал, что его месячная заплата в Суде ЕС составляет порядка 20 тысяч евро.

Для русскоязычного сообщества Латвии Эгилс Левитс – это в первую очередь человек, который приложил руку к появлению статуса неграждан и закреплению в преамбуле Конституции приоритета латышей над другими этническими группами в Латвии.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.