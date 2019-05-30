30 мая – 1 июня в Ташкенте состоится очередное заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ.

На встрече планируется обсудить семь вопросов, касающихся реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью и других актуальных направлений межведомственного сотрудничества, передает пресс-служба Исполкома СНГ.

В частности, это вопросы проведения комплексных согласованных и совместных оперативно-профилактических мероприятий по различным направлениям борьбы с преступностью, создания практических механизмов эффективного межгосударственного взаимодействия в сфере оперативно-розыскной деятельности при проведении международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел/полиции стран СНГ.

Таджикистан на заседании СМВД СНГ представит Министр МВД РТ Рамазон Рахимзода.

На заседании Совета также планируется принять Концепцию сотрудничества МВД СНГ на период до 2030 года. В документе дается характеристика современным криминальным вызовам и угрозам, определяются принципы, цели, задачи, основные направления и формы взаимодействия, устанавливаются механизмы его материально-технического, финансового, ресурсного обеспечения и механизм реализации самой Концепции.

Кроме того, Совет рассмотрит ход разработки проекта Соглашения о взаимодействии по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке, обсудит ряд других вопросов.

СМВД СНГ был создан в 1996 году. В его состав входят министры внутренних дел Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Представители Туркменистана принимают участие в отдельных заседаниях СМВД.

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