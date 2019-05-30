Руководство Таджикистана неоднократно акцентировало внимание на недоступность дешёвых кредитов для бизнеса, поручая ответственным за банковский сектор лицам снизить процентные ставки.

Насколько осуществимо такое поручение в сложившихся в финансово-банковской системе страны условиях?

Президент Эмомали Рахмон ещё два года назад поручил определить реальную стоимость банковских кредитов и поэтапно снизить процентные ставки на них.

Для выполнения указания в прошлом году в Национальном банке была создана Рабочая группа, которую возглавил зампред регулятора.

По данным НБТ, пятая часть привлечённых банковских кредитов по состоянию на начало второго квартала этого года просрочена.

В Нацбанке утверждают, что в результате деятельности этой группы средневзвешенная ставка по кредитам в 2018 году составляла 26% в национальной валюте и 17,2% в иностранной валюте, снизившись на 2,2 и 3,9% процентных пунктов, соответственно, по сравнению с 2017 годом.

В регуляторе отмечают, что сейчас эта ставка составляет 24,96% в национальной валюте и 15,66% - в иностранной.

Заинтересованность банков в предоставлении кредитов в иностранной валюте связана с тем, что таджикская валюта подвержена высокому риску обесценивания.

В НБТ отмечают, что продолжат предпринимать меры для осуществления приемлемой процентной политики в банковской системе, считая это действенным фактором для развития экономики страны.

Бизнесу нужны адекватные кредиты

Представители бизнеса жалуются на слишком высокие процентные ставки по кредитам. При этом кредиты большинством банков предлагаются только на краткосрочный и, в редких случаях, на среднесрочный период. Однако предприниматели, чтобы выжить в кризисных условиях, нуждаются в долгосрочных кредитах. А такие кредиты фактически невозможно получить в банках страны.

Банки же при нынешнем своем финансовом состоянии стараются получать свои средства обратно как можно раньше и с прибавкой, чем больше, тем лучше.

Эксперты считают, что часть предпринимателей становятся банкротами именно из-за высокой стоимости банковских кредитов, которые, к тому же, нужно возвращать в максимально короткие сроки.

«Такие кредиты могут себе позволить в качестве оборотного капитала разве что крупные торговые предприятия или оптовые импортеры товаров, а в редких случаях производственные предприятия, которые хотят расширить свой бизнес. Новый бизнес на таких условиях кредитования не построишь, оборот не позволит, тем более что и климат для ведения бизнеса в стране далеко не тот, что нужен», - уверен экономист Нур Раджабов.

Эксперт финансового сектора Азиз Джафаров советует, прежде чем брать кредит на развитие, надо проверить, какова рентабельность активов (прибыль от всех активов до уплаты процентов по задолженностям и налогов).

«Чтобы привлекаемые деньги не съедали собственные, рентабельность активов должна быть выше, чем процент кредита. В идеале, она должна быть выше в два раза», - пояснил эксперт.

По его словам, рентабельность бизнеса в Таджикистане находится на слишком низком уровне, и привлекать можно разве что льготные кредиты с процентной ставкой не выше 2% годовых. «А такие кредиты с такими условиями от наших банков не получишь», - сказал эксперт.

Он отметил, что высокие процентные ставки на кредиты является главной причиной невозврата банковских средств заемщиками.

Способны ли банки снизить ставки?

Фундаментальным источником заработков банков, как известно, является маржа, которую они получают за счёт привлечения вкладов и предоставления привлеченных средств по более высокой процентной ставке. Соответственно, чтобы снизить кредитную ставку, банкам нужно получать более дешевые вклады.

Однако доверие вкладчиков к банкам резко упало в результате разразившегося в 2016 году кризиса, многие люди до сих пор не могут вернуть свои деньги. Поэтому, банки вряд ли смогут надеяться в среднесрочной перспективе на депозиты даже при существующих процентных ставках, не говоря уже о более дешевых вкладах.

Банк – кредитная организация, привлекающая деньги физических и юридических лиц за определённую плату. Принятые в качестве вклада средства, выдаются в виде кредита другому клиенту, который обязуется их вернуть в указанный в договоре срок. При этом заёмщик платит проценты за пользование чужими деньгами. Банк зарабатывает на разнице в процентных ставках. Например, депозит физического лица был размещён по ставке 7% годовых, а кредит на эту же сумму был выдан под 19% годовых. Получаем 12% банковского дохода. Из этих средств оплачивают расходы на содержание офиса, зарплата работников, но большая часть попадает в прибыль банка.

У Таджикистана нет доверия, чтобы привлекать льготные кредиты и инвестиции международных финансовых организаций, за счет которых наши банки могли бы выдавать сравнительно дешевые кредиты.

Тому есть конкретный пример того, с какими проблемами столкнулся один из авторитетных в мире финансовых институтов, который приобрел часть акций таджикского банка.

Речь идёт о Европейском банке реконструкции и развития, вложившего свои средства в уставной капитал «Агроинвестбанка».

Банк четвертый год находится в полумертвом состоянии, а ЕБРР не только не получает какие-либо дивиденды, но и может лишиться вложенных средств.

То есть, при существующих условиях нет надежды на существенное снижение процентной ставки на кредиты, если, конечно, банк не является «кошельком» другого основного, высокодоходного бизнеса.

НБТ бы мог помочь, реально

Кредитные организации устанавливают процентные ставки, руководствуясь не только желанием заработать, но и ставкой рефинансирования Центрального банка. Эта та ставка, по которой коммерческие банки могут взять кредит у регулятора.

Ставка рефинансирования Национального банка Таджикистана в настоящее время составляет 14,75%.

Ставка рефинансирования - это процентная ставка, под которую центральный банк страны выдаёт кредиты коммерческим банкам, которые в свою очередь, выдают кредиты населению под предпринимательство либо личные нужды.

То есть, при необходимости коммерческие банки могут по этой процентной ставке привлекать кредиты Нацбанка с целью дельнейшего кредитования физических и юридических лиц. Естественно банки в свою очередь будут выдавать кредиты за счет полученных от регулятора средств по более высокой процентной ставке, чтобы получить в результате этих операций прибыль.

Таким образом, Национальный банк мог бы не тратить два года на различные мероприятия по снижению процента на кредиты, а умерить свои аппетиты и снизить в одночасье ставку рефинансирования. Вот это бы была реальная мера.

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