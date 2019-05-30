План весеннего призыва в ряды Вооруженных сил Таджикистана на 29 мая выполнен на 100%, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана, майор Ориф Нозимиён.

«Горный Бадахшан первым отрапортовал о перевыполнении плана, далее о выполнении сообщили город Душанбе и районы республиканского подчинения. Согдийская и Хатлонская области выполнили план одновременно. В общем по всем регионам республики весенний призыв выполнен на 100% за два дня до срока», - сообщил Нозимиён.

По его словам, на сегодняшний день завершается распределение новобранцев по войсковым частям и соединениям, большинство из них приняли воинскую присягу и проходят курсы молодого бойца.

Весенний призыв в ряды ВС Таджикистана стартовал в стране 1 апреля и продлится до 31 мая.

В ряды таджикской армии призывались молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

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