Министерство транспорта Таджикистана заключило с китайскими компаниями договоренности по реабилитации отдельных участков автодороги Куляб-Калаихумб.

В частности, подписано соглашение с компанией JV оf СSСЕС Хingiang Соnstraction & Еnginiring Со., которая займется реабилитацией 33-километрового участка, соединяющего город Куляб с районом Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад).

На этом участке, кроме выполнения прочих работ, будут возведены три моста, общей протяженностью 108 метров.

Также заключено соглашение с компанией Сhina Roud Bridg Corporation, которая будет реабилитировать 26-километровый участок дороги от селения Шкев до городка Калаихумб.

На этом участке дороги тоже планируется строительство трех мостов, общей протяженностью 74 метра.

Совокупный объем этих двух проектов составляет $115,5 млн. Финансирование проектов производится за счет привлеченных средств Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда развития, Фонда Абу-Даби, ОПЕК, а также за счет вложения правительства Таджикистана.

Отметим, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 мая этого года подверг критике работу соответствующих ведомств из-за ненадлежащего содержания автодорог.

В частности, президент коснулся состояния автодороги Куляб-Калаихубм. Он отметил, что посредством этой и других автодорог, которые реконструировалась за счет многомиллионных кредитов, пропускаются большегрузные машины - до 80 тонн, что приводит к быстрому изнашиванию дорог.

Согласно же действующему законодательству республики, по внутренним автодорогам страны разрешается движение автотранспорта, общий вес которого не превышает 40 тонн.

После этого начальник Государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта Минтранса Хуршед Курбонзода постановлением правительства был освобожден от занимаемой должности. На его место был назначен бывший теперь замминистра транспорта Шерали Ганджалзода.

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