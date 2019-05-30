"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы, игра завершилась со счетом 4:1 в пользу "синих". Об этом пишет Sovsport.ru.

Английский «Челси» одержал крупную победу над «Арсеналом» в лондонском дерби в финале Лиги Европы. Матч закончился со счетом 4:1.

Все голы в матче были забиты во втором тайме, где «синие» доминировали над своим соперником, не оставив тому шансов.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в 60 лет выиграл первый трофей в карьере, Эден Азар отметился дублем и голевым пасом перед переходом в мадридский «Реал», а много лет игравший за «Челси» голкипер Петер Чех грустно закончил карьеру поражением от бывшего клуба.

Маурицио Сарри Фото Reuters

Отметим, что прошедшая игра стала одной из самых обсуждаемых за весь прошедший сезон. Правда, поводом стал не тот факт, что за трофей второго по значимости европейского клубного турнира сразились непримиримые лондонские "Челси" и "Арсенал", а место, в котором была решена судьба медалей.

Эту игру, прошедшую в Баку, воспринимали скептически еще до старта турнира. Отрицательно об идее провести событие такого масштаба высказывались даже те, кто к Лиге Европы не имел никакого отношения.

Например, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, чья команда уже 1 июня сразится с "Тоттенхэмом" на поле мадридского "Метрополитано" в рамках финала Лиги чемпионов, пишет tolknews.ru.

"Финал Лиги Европы в Баку – это забавно. Не знаю, что подавали на завтрак людям, которые так решили. Понятия не имею, как добираться до Баку и есть ли туда постоянные рейсы. Подобные решения должны быть куда более взвешенными, разумными. Это выглядит безответственно. Может быть, изначально нужно договариваться о снижении или хотя бы заморозке цен в городе на время проведения матча. Слышал, что номер за £100 сейчас сдают за 2700. Это просто сумасшествие", – сказал он.

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