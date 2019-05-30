30 мая 2019 года по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкент специальным авиарейсом были доставлены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, говорится в сообщении министерства иностранных дел Узбекистана.
Возвращением граждан, оказавшихся в трудной ситуации, занимались сотрудники узбекского МИДа, спецслужб и других ведомств при поддержке зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста и ЮНИСЕФ.
«Важность оказания помощи женщинам и детям, которые связаны с иностранными боевиками-террористами и могут быть жертвами терроризма, подтверждена резолюцией 2396 Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении МИДа.
Репатриантам со стороны правительства республики будет оказана медицинская, психологическая, материальная и моральная помощь. Власти пообещали создать для них все условия, чтобы они смогли вернуться к нормальной жизни и интегрироваться общество. В частности, им обеспечат доступ к образованию, социальным программам, предоставят жилье и работу.
Ранее сообщалось, что власти Сирийского Курдистана (самопровозглашенное образование на севере Сирии) передали сотрудникам узбекского МИДа 148 граждан этой страны – жен и детей боевиков «Исламского государства». По словам курдов, это половина находящихся на их территории узбекистанцев. В общей сложности они намерены помочь дипломатам отправить на родину свыше 300 граждан Узбекистана, передает ИА «Фергана».
Напомним, ровно месяц назад из Ирака в Душанбе были доставлены 84 ребенка.
Это дети таджикских боевиков экстремистских групп, которые находились в лагерях или тюрьмах Ирака. Некоторые из них в свое время были вывезены родителями в Ирак, другие родились уже там. Большинство их отцов были убиты, а их матери содержатся в иракских тюрьмах за пособничество террористам.
Раннее сообщалось, что в последние годы около 1900 граждан Таджикистана выехали в Сирию и Ирак для участия в военных действиях на стороне ИГ.
Возвращением своих граждан из зоны вооруженного конфликта на Ближнем Востоке занимается и Казахстан. Так, в начале мая из Сирии был эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Почему в таджикских паспортах нельзя писать мягкий знак?
Amcham Tajikistan предлагает укрепить сотрудничество между U.S - CAEF и госсектором
Родные Галима Фасхутдинова не могут получить выплату морального ущерба. Фирма-ответчик закрылась.
При МВД Узбекистана создадут интернаты для малолетних преступников
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы
Китайские компании реабилитируют два участка автодороги Куляб-Калаихумб
В Таджикистане выполнен план весеннего призыва в армию
Проценты по кредитам: Какие они должны быть в Таджикистане?
Tcell подарит «Фиолетовые чемоданы» любителям путешествий
В Душанбе вербовщика «ИГ» приговорили к 14 годам лишения свободы
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста