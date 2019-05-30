Граждане Таджикистана жалуются, что в паспортных столах сотрудники отказываются писать в ФИО буквы ь, ц, щ, ы. Из-за разного написания имен в различных документах, у них возникли проблемы в российском посольстве.

В редакцию «АП» обратился Кибиткин Андрей Васильевич. По его словам, в ОВД района Шохмансур ему отказали выдать новый паспорт (ID) c указанием в фамилии мягкого знака в отчестве.

"Мне сказали, что они не могут писать в именах мягкий знак в связи с постановлением, - сообщил он по телефону. - На мое замечание, что это постановление, наверное, не должно касаться представителей других национальностей, например, русских, мне ответили: "постановление едино для всех".

Кибиткину предложили выдать справку, где будет указано его настоящее ФИО (с указанием мягкого знака), а оригинал паспорта все-таки будет без него.

"Скажите, правы ли они и есть ли действительно такое распоряжение?", – задал вопрос Андрей Кибиткин.

Распоряжение существует…,

Речь идет о совместном распоряжении МВД и МИД Таджикистана от 23 июля 2016 года (№48) - «Об утверждении Инструкции о порядке применения Правил выдачи паспорта гражданина Республики Таджикистан»

Инструкция была утверждена во исполнение Указа президента от 20 сентября 2013 года № 1519 «О введении паспорта гражданина Республики Таджикистан» и в соответствии с Правилами выдачи паспорта гражданина РТ, утвержденными постановлением правительства от 13 июня 2014 года № 406.

В распоряжении в частности, говорится:

115.4 В третьей позиции "Демографические данные гражданина" заполняются следующие поля, расположенные слева и справа:

- фамилия, имя, отчество - заглавными (большими) буквами. При отсутствии отчества у гражданина, поле "Отчество" не заполняется. В случае если фамилия, имя, отчество в документе, являющимся основанием для написания (паспорт образца 1996 года, свидетельство о рождении), указаны на таджикском и русском языках по-разному, то вводятся данные, указанные на таджикском языке. Если документ заполнен только на русском языке, то фамилия, имя, отчество заполняются согласно представленному документу с использованием букв таджикского алфавита;

128. Паспорт/IC заполняется кириллическими (на таджикском языке) и латинскими (на английском языке) буквами. Запрещается использовать буквы, не предусмотренные в таджикском языке, в том числе буквы "ц, щ, ь, ы". Буквы русского языка заменяются соответственно: "щ" на "ш"; "ы" на "и" и мягкий знак "ь" не пишется. Вместо буквы "ц" между гласными пишется буквы "тс", в других случаях пишется буква "с".

При наличии в фамилиях, именах, отчествах заявителей букв, не предусмотренных в таджикском алфавите, по просьбе заявителя, ему выдается справка, с указанием в ней фамилии, имени, отчества на русском языке. Справки подписываются начальниками паспортно-регистрационных служб и заверяются печатью.

…но, возможно, его пересмотрят

В ОВД района Шохмансур "АП" подтвердили, что могут дать справку с использованием "запрещенных" букв, "но граждане нам жалуются, что её не принимают в консульствах".

В связи с этим, по словам сотрудника паспортного стола, сейчас решается вопрос о внесении поправок в вышеуказанное распоряжение.

"Насколько мы знаем, в МВД поступили жалобы по этому вопросу. В настоящее время обсуждается внесение поправки. Возможно, разрешат прописывать эти буквы в паспортах представителей других национальностей", - отметили в ОВД района Шохмансур.

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