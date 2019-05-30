Абоненты компании «МегаФон Таджикистан» могут смотреть футбольные матчи на своем смартфоне. Для этого достаточно установить приложение «Арбуз ТВ» и подключить один из пакетов телеканалов: «Оптимальный» или «Максимальный».

Европейский футбольный сезон подходит к концу. Болельщики запомнят его как один из самых зрелищных и непредсказуемых. Особенно яркие эмоции подарили матчи Лиги Чемпионов. Завершится сезон противостоянием четырех английский команд, которые будут бороться в двух финалах за звание лучших клубов Европы. Финал Лиги Чемпионов пройдет 2 июня в Мадриде, в нем сойдутся лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Финал другого турнира – Лиги Европы – прошёл 30 мая на Олимпийском стадионе города Баку, где встречались две лондонские команды – «Челси» и «Арсенал». Этот матч стал один из самых результативных финалов турнира и принес победу «Челси». Следить за захватывающими играми абоненты компании «МегаФон Таджикистан» могут в любом удобном месте: сервис «Арбуз ТВ» доступен всюду, где присутствует сеть оператора.

«Создавая новое приложение для любителей видео, мы стремились учесть интересы всех наших абонентов. В «Арбуз ТВ» можно смотреть любимые фильмы и сериалы, телепередачи и музыкальные клипы в высоком качестве. И, разумеется, спортивные трансляции, которые с нетерпением ждут сотни тысяч таджикских болельщиков. Теперь будет сложно пропустить игру: достаточно установить наше приложение на смартфон – и «телевизор» всегда будет с вами!» – рассказывает коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.

Дополнительную информацию о сервисе «Арбуз ТВ» можно получить по ссылке: http://www.megafon.tj/uslugi/informatsiya-i-razvlecheniya/arbuz-tv/