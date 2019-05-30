Среднемесячная номинальная заработная плата в Таджикистане за последний год повысилась на 11,1%.
Среднемесячная номинальная зарплата в марте этого года сложилась в размере 1364 сомони ($145), что на 11,1% больше по сравнению с мартом 2018 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
Минимальная заработная плата в республике в настоящее время составляет 400 сомони ($42).
Отмечается, что уровень реальной заработной платы (с учетом инфляции) в марте 2019 года увеличился по сравнению с мартом прошлого года на 3,1%.
Самую низкую зарплату получают работники сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбоводства – 586 сомони ($62).
Наиболее же высокая зарплата у работников финансового посредничества и страхования – 3247 сомони ($344) и в добыче полезных ископаемых – 2543 сомони ($270).
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