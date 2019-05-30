В этом году отмечается 30-летие со дня принятия Конвенции о правах ребёнка. О том, как ЮНИСЕФ встретит этот юбилей, какие позитивные сдвиги в области защиты прав ребёнка были отмечены в нашей стране за этот период, и как эта организация взаимодействуют в области защиты прав ребенка с Таджикистаном, рассказывает официальный представитель ЮНИСЕФ в Таджикистане Лучиано Калестини.

Тридцать лет назад мировые лидеры взяли на себя историческое обьязательство перед детьми мира, приняв Конвенцию о правах ребенка Организации Объединенных Наций - эквивалент международного закона о детях. Мир изменился с момента принятия конвенции.

Развитие цифровых технологий, изменения окружающей среды, затяжные конфликты и массовая миграция представляют с собой новые трудности для детей. Современные дети, в том числе в Таджикистане, сталкиваются с новыми угрозами для их прав - доступ к социальным услугам, возможности вырасти здоровыми, учиться и развиваться в безопасной среде, быть вовлеченными и участвовать в жизни общества, приобретать навыки, которые позволяют им переходить из детства во взрослую жизнь.

Таджикистан был одной из первых стран бывшего Советского Союза, которые ратифицировали Конвенцию о правах ребенка, несмотря на огромные проблемы, стоящие перед страной в тот период.

Хотя с тех пор мир изменился, прав ребенка все еще остаются важными. У них нет срока годности. В Таджикистане вместе с нашими партнерами, мы постоянно работаем над созданием и принятием политики, законов и законодательных актов, которые защищают детей, предоставляют им среду для обучения, роста и развития, предоставляют им возможности раскрыть свои способности и потенциал.

30-я годовщина КПР позволяет нам одновременно задуматься о прошлом, о том, что было достигнуто в стране, но это также хорошее время для нас, чтобы заглянуть в будущее. Наша работа еще не завершена, и у нас еще много задач в Таджикистане, включая создание и реализацию первой в истории национальной программы ЦУР для детей.

ЮНИСЕФ отметит месяц родительства

- Какие новые направления в работе ЮНИСЕФ намечены в этом году и может на следующие несколько лет?

- Наша основная деятельность по всему миру, в том числе в Таджикистане, остается прежней. Мы по-прежнему стремимся охватить наиболее уязвимых детей и подростков, защитить их права, поддержать их здоровье и питание, обеспечить вакцинацией, безопасной водой и санитарией, качественным медицинским обслуживанием для матерей и детей, доступом к образованию, обучением и защитой детей от насилия и эксплуатация.

Лучиано Калестини фото предоставлено ЮНИСЕФ

Тем не менее в мире, наблюдается интерес к нескольким новым областям исследования. Благодаря недавним достижениям в области неврологических исследований в области раннего развития детей, ЮНИСЕФ на глобальном и местном уровнях наращивает усилия с партнерами в области, которую мы называем ранним развитием детей (early childhood development).

Появляется все больше фактов, свидетельствующих о том, что вмешательства в раннем детстве, в первые 1000 дней имеют решающее значение, поскольку они помогают смягчить воздействие неблагоприятных последствий в будущем, которые, если их не устранить, приводят к ухудшению здоровья, снижению уровня образования, экономической зависимости, увеличению насилия и преступности, злоупотребление психоактивными веществами и депрессия - все это увеличивает расходы и бремя в обществе.

Другая область работы, которая также важна и тесно связана с развитием детей младшего возраста, - это воспитание детей. Роль родителей нельзя недооценивать в жизни детей, особенно на ранних этапах жизни. Мы признаем, что быть родителем - это одна из самых сложных работ в мире, и наша работа будет направлена ​​на внедрение и адвокацию политики, благоприятствующей семье, улучшение навыков воспитания детей и предоставление информации о важных аспектах воспитания детей. Я хотел бы отметить, что в этом году впервые в мире ЮНИСЕФ будет отмечать месяц родительства. Мои коллеги из ЮНИСЕФ прилагают все усилия, чтобы на русском языке был доступен родительский портал – UNICEF Parenting Hub, который должен появиться в ближайшие пару недель. Вместе с ООН Женщины и Фондом Народонаселения ООН мы поддерживаем местную группу «ТаджикМама» в организации форума по родительству, который состоится 15 июня в Душанбе.

Мы также отмечаем необходимость уделять больше внимания психическому здоровью подростков, развитию навыков и участию в жизни общества. Около 70% таджикского населения моложе 30 лет, и согласно исследованию по занятости, проведенному в 2017 году, около полумиллиона молодых таджиков в возрасте от 15 до 24 лет не учатся и не работают. Обеспечение того, чтобы подростки и молодежь были готовы сделать переход от школы к работе, является огромной возможностью для Таджикистана. Консультации и диалог с молодыми людьми имеют жизненно важное значение в этих усилиях. Новые способы вовлечения молодых людей обещают усилить их голоса и связать их потребности с тем, как разрабатывается социальная политика в стране. Параллельно, наиболее уязвимые подростки и молодежь должны быть наделены компетенциями для активного гражданского участия в жизни общества на уровне семьи, школы и сообщества.

Все эти усилия имеют одну большую цель - улучшить здоровье и навыки подростков и молодежи, которые станут движущей силой для позитивных социальных и экономических перемен в стране.

Каждый ребенок имеет право…

- Какие основные позитивные сдвиги в области защиты прав ребенка были отмечены в нашей стране после того, как в 1993 году Таджикистан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка?

- Таджикистан прошел большой путь с момента обретения независимости и негативного влияния гражданской войны в 1990-х годах. В то время наша работа была сосредоточена на гуманитарной помощи, чрезвычайном реагировании в области здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, предоставлении предметов первой необходимости для семей, жизнь которых была затронута гражданской войной. Одним из первых важных шагов, предпринятых правительством Таджикистана, было создание Национальной комиссии по правам детей, которую в настоящее время возглавляет заместитель премьер-министра господин Азим Иброхим.

Одним из ключевых прав ребенка, является право на выживание. Таджикистан добился огромных успехов в этой области с момента обретения независимости и снизил уровень смертности детей в возрасте до 5 лет с более 100 из 1000 в 1993 году до 33 на 1000 в 2017 году. Это по-прежнему означает, что в стране ежедневно умирает более 20 детей в возрасте до пяти лет, поэтому предстоит еще много работы.

Еще одним ключевым направлением работы является вакцинация детей. Это проверенное и эффективное вмешательство в общественное здравоохранение, спасающее жизни миллионов детей и защищающее еще миллионы от болезней и инвалидности.

И я рад сообщить, что в Таджикистане высокий уровень охвата вакцинацией. Согласно Национальному Демографическому Исследованию в 2017, почти 97% детей в возрасте от 12 месяцев до 35 месяцев имеют карты прививок, 90% детей в возрасте от 12 до 23 месяцев получили все основные прививки во время проведения демографического обследования здоровья. Но, как вы можете видеть, есть еще дети, которых мы должны охватить.

В статье 28 Конвенции говорится, что «каждый ребенок имеет право на образование ...». Наша работа всегда была направлена ​​на поддержку наших партнеров для повышения качества и доступа к образованию, особенно к образованию для детей младшего возраста. С начала 2000 года, Таджикистану удалось удвоить количество детей, имеющих доступ к центрам дошкольного образования. Большие усилия были также предприняты для увеличения числа детей с ограниченными возможностями, которые получают доступ к социальным услугам, включая образование. Последние имеющиеся данные свидетельствуют о том, что с начала 2000 года число детей с ограниченными возможностями, зачисленных в обычные школы, почти удвоилось и достигло почти 9 000 человек.

фото предоставлено ЮНИСЕФ

- В прошлом году Таджикистан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов. И это очень важно также в плане защиты прав детей. Какие важные направления должны быть охвачены в первую очередь?

В течение десятилетий, когда ЮНИСЕФ работал над этим вопросом с правительствами всего мира, всегда было ясно, что наиболее важными инвестициями, которые мы можем сделать вместе, является снижение и устранение стигмы направленное против людей с ограниченными возможностями. Это начинается с семей, их ближайших сообществ и общественности, мнений и отношения к тем мальчикам и девочкам, которые имеют ограничения. Это область работы, которая не завершена ни в одной стране мира, в том числе в Таджикистане.

Таким образом, приоритет номер один в этой области состоит в том, чтобы побудить людей задуматься о том, как они воспринимают людей с ограниченными возможностями, побудить родителей вывести своих детей из тени как братьев, сестер и соседей.

Всем важно признать, что эти дети имеют те же права, как и любой другой ребенок. Очевидно, что услуги должны быть доступны для поддержки роста и развития этих детей, когда они становятся взрослыми. Это включает в себя медицинские услуги, доступ к образованию и другие необходимые им социальные услуги.

В настоящее время выявлено почти 30 000 детей, которые получают поддержку от правительства. В государственных школах насчитывается 9 000 детей с ограниченными возможностями. Оба этих достижения являются отличным началом.

Однако, если мы применим глобальную статистику по распространенности инвалидности среди населения Таджикистана, станет ясно, что существуют десятки тысяч других детей-инвалидов, о которых мы не знаем, и они все еще живут в тени. Предоставление этим детям возможности наслаждаться полноценной жизнью - вот что означает подписание и ратификация конвенции о правах инвалидов.

«Мы должны думать креативнее»

- Насколько нам известно, сейчас ЮНИСЕФ работает с правительством Таджикистана в вопросах подготовки Национальной программы по развитию детей. Что будет представлять из себя эта стратегия? Насколько важно для Таджикистана принятие данной программы?

- Работа ЮНИСЕФ обусловлена двумя ключевыми обязательствами: - конвенцией по правам детей, которая была принята в 1989 году, и в наши дни это Цели Устойчивого Развития до 2030 года.

Таджикистан является прогрессивным и амбициозным в своем стратегическом планировании во многих секторах. Только для детей существует более 20 национальных стратегий и планов действий. Это замечательно и дает уникальную возможность проанализировать и объединить эти очень амбициозные планы под эгидой ЦУР и национальной стратегии развития РТ. Идея состоит в том, чтобы разработать одну четко сформулированную и рассчитанную на детей программу, которая приведет нас к 2030 году с всеобъемлющими индикаторамы и которая гарантирует, что ни один ребенок не останется позади. 19 процентов показателей ЦУР напрямую связаны с детьми…. Если мы достигнем ЦУР для детей, у нас есть отличный шанс достичь их для всех.

- Насколько важно для Таджикистана принятие данной стратегии?

- Это важно по двум причинам.

Во-первых, обычные действия не приведут нас к финишной черте к 2030 году. Мы должны работать вне тех подходов, которые работали в прошлом, а думать креативнее. Чтобы охватить оставшихся детей, нам понадобятся новые подходы, новые партнерства, новые инвесторы. И осталось менее 12 лет ... часы тикают.

Во-вторых, у Таджикистана есть шанс показать остальному миру, как это сделать. И если Таджикистан сможет сделать это со всеми своими проблемами, с которым он сталкивается - географическими, экономическими, социальными, - тогда мы сможем показать пример остальному миру, что для детей все возможно, если у нас будет воля и мы будем усердно работать.

- Есть ли подобная практика принятия стратегии в других странах? Если да, насколько она оправдала себя? Если нет, то почему важно чтобы Таджикистан стал первым в этом направлении?

Насколько нам известно, ни одна другая страна не пыталась реализовать такую программу, предназначенную для детей в национальном масштабе. Конечно, есть много стран, которые разрабатывают и осуществляют крупные национальные программы по секторам, по моим сведениям, ни одна из них не пыталась сделать что-то столь всеобъемлющее.

«Семьям, которые принимают детей, потребуется поддержка»

- В Таджикистане сейчас стоит очень остро вопрос о детях мигрантов. В последнее время этих детей, оставленных на попечение государства, стали возвращать в семьи. Но ведь это палка о двух концах – дело в том, что семьи, чаще речь идет о бабушках и дедушках, не в состоянии кормить этих детей, но с другой стороны, ребенок в интернате лишен семейного тепла. Какую роль при возвращении детей в семьи должно играть государство? Мне, например, кажется, очень важно в некоторых случаях оказывать материальную и другую помощь таким семьям.

- Основываясь на многолетней работе в этой области, мы знаем, что лучшее место для ребенка - быть со своей семьей. И на самом деле это одно из прав, закрепленных в КПР - каждый ребенок имеет право расти в любящей и поддерживающей семейной среде. Даже дети, которые вернулись из-за пределов Таджикистана, в том числе те, у кого, возможно, был особенно трудный опыт, могут возобновить свое детство, если будет предоставлена правильная поддержка. И везде, где это возможно, это должно быть в семейной обстановке.

Это, конечно, будет означать, что некоторым семьям, которые принимают детей, потребуется дополнительная поддержка - финансовая или информационная, или помощь в доступе к услугам. И мы стремимся сотрудничать с государственными учреждениями, чтобы обеспечить эти семьи всей необходимой поддержкой, чтобы создать любящую, заботливую и безопасную среду для каждого ребенка.

- Насколько важно участие в воспитании ребенка именно отца? Как может мать повлиять на то, чтобы отец больше внимания уделял воспитанию ребенка?

- Роль отца так же важна, как и матери в семье. Думая о своем собственном ребенке, мы с женой поняли, что мы предлагаем разные вещи нашему ребенку, мы приносим разные вещи на стол, мы дополняем друг друга. Каждая семья должна решить для себя роль, которую будет выполнять каждый родитель.

Некоторые семьи решат, что один родитель будет проводить большую часть времени на работе, предоставляя финансовую поддержку, а другой сосредоточится на воспитании ребенка в контексте семьи. Другие семьи выберают баланс. Не существует идеального сценария, не существует единого размера, подходящего для всех.

Но нет сомнения о важности роли отцов в воспитании детей, особенно потому, что дети подражают поведению своих родителей. И если сын или дочь видят доброго и любящего мужа, есть гораздо большая вероятность, что они вырастут добрыми и любящими родителями сами.

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