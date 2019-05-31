АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 МАЯ 2019 ГОДА
- В Ашхабаде состоится Совет глав правительств Содружества Независимых Государств под председательством Туркменистана.
- В министерстве юстиции состоится обсуждение проекта Закона РТ «О государственных услугах» с представителями частного сектора и гражданского общества. Начало в 15:00.
- Первый в Таджикистане национальный этап Всемирной Олимпиады роботов состоится на базе международной президентской школы.
- В чемпионате Таджикистана по футболу среди команд первого дивизиона в рамках 6-го тура состоятся матчи «Душанбе-83» – «Дусти», «Парвоз» – «Локомотив-Памир». Начало – в 17:30.
- Юношеская сборная Таджикистана (U-16) по футболу сыграет товарищеский матч против своих сверстников из казахстанского клуба «Кайрат». Встреча состоится в Алматы.
- В Дуйсбурге (Германия) стартует II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимают участие таджикские каноисты Шахриёр Даминов и Умар Рустамов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 МАЯ
День без курения.
1960 – Сдан в эксплуатацию Курган-тюбинский трансформаторный завод.
2012 - Депутаты нижней палаты парламента без обсуждения и единогласно поддержали предложение президента Таджикистана Эмомали Рахмона об упразднении статей 135 (клевета) и 136 (оскорбление) Уголовного кодекса Таджикистана.
2014 - В Хороге подписан протокол к соглашению между властями РТ и представителями гражданского общества ГБАО по нормализации ситуации в Бадахшане.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 МАЯ
1906 – Родился доктор филологических наук, академик АН Таджикской ССР, Заслуженный деятель науки Таджикской ССР Бабаджан Ниёзмухамедов.
1930 – Родился ученый-математик, профессор Эргаш Рузиматов.
1945 – Родился профессор Анвариддин Мухиддинов.
1948-1997 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Пулод Ахмадов.
1949 – Родился заслуженный работник Холмирзо Сангинмуродов.
1950 – Родился художник Таджикистана Шохбутулло Шохбутолибов.
1955 – Родился экономист Махмадшариф Нозимов.
1967 – Родился доктор сельскохозяйственных наук Амонуло Салимов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с, сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 12-17 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 32-34 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков, мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.
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