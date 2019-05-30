Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил онлайн-трансляцию с пластиковой бутылкой. Транляция будет длиться 450 лет — примерно столько нужно пластику для разложения.

Стрим был запущен 10 мая в 12.00 в Facebook: он показывает, как платиковая бутылка «разлагается» в прямом эфире.

По словам природоохранной организации, на полное разложение этой бутылки потребуется около 450 лет. Ровно столько и будет длиться стрим.

На сайте трансляции все желающие, неравнодушные к жизни окружающей среды, могут подписать петицию с требованием остановить пластиковое загрязнение Земли.

Каждая страна является частью «пластикового кризиса», поэтому человечеству нужно единое глобальное решение всех правительств, готовых принять меры по прекращению утечки пластика в окружающую среду.

Экологи уверены, что поскольку кризис был создан лишь одним поколением – на его решение потребуется примерно столько же времени, а значит ситуацию еще можно исправить, если начать действовать незамедлительно.

На сегодняшний день на Земле скопилось более девяти миллиардов тонн пластмассы, из которых шесть — отходы. 10% от этой цифры плавает в мировом океане, отравляя его обитателей. С 2021 года в Евросоюзе будет официально полностью запрещено использование пластиковых тарелок, приборов, трубочек для питья, держателей для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования.

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