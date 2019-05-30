В Исфаре появился свой «Геракл» - Аббос Урунов, который с легкостью может не только поднять 500 килограммов груза, но и протянуть зубами вагон весом 26 тонн.

Молодому человеку - 29 лет и ради любви к тяжелой атлетике он недавно бросил хорошую работу в структуре МВД.

«Я просто понял, что хочу заниматься спортом профессионально. Хочу представлять Таджикистан в других странах. Это то, чем я хочу жить, а работа милиционера меня не вдохновляет», - делится тяжелоатлет.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.