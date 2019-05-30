В Душанбе прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и председателя Европейского совета Дональда Туска, который прибыл 29 мая в Душанбе в рамках своего центральноазиатского турне.
В ходе встречи стороны обсудили важность политического, экономического и социально-гуманитарного партнерства. В частности, Рахмон и Туск подняли тему присоединения Таджикистана к Программе экономической интеграции Евросоюза (GSP+), сообщает пресс-служба Эмомали Рахмона.
"Таджикистан придает большое значение сотрудничеству с Европейским союзом и считает Европейский союз одним из важных партнеров на международной арене", - заявил на встрече президент РТ, слова которого приводит его пресс-служба.
Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в установлении взаимовыгодного сотрудничества с Европой и в привлечении прямых инвестиций в экономику республики.
Кроме того, на переговорах стороны затронули сотрудничество в сфере безопасности, в том числе совместную борьбу с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Дональд Туск в ходе своего визита в Центральную Азию, который начался с посещения Таджикистана 29 мая, также встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане и президентом Шавкатом Мирзиеевым в Узбекистане.
Дональд Туск сегодня утром вылетел на Памир и ознакомился с ситуацией, связанной с ледниками.
Глава Европейского совета на своей странице опубликовал несколько фотографий Сарезского озера, где побывал в четверг. «Здесь можно увидеть последствия изменения климата. Уже исчезло пять ледников, уровень воды повышается. Изменение климата – мировая проблема и мы вместе должны решить ее», - написал он.
Милиционер из Исфары стал местным «Гераклом»
Таджикские пахлавоны покажут силу на турнире богатырей в Узбекистане
«Колхозное всё»: чем занимаются таджикские блогеры на YouTube?
Мирзиёев провел переговоры с Медведевым. Страны реализуют проекты на 13 миллиардов долларов
В сети запущена прямая трансляция разложения пластика длительностью 450 лет
Таджикской девочке сделали операцию на деньги эмира Дубая. Она трогательно отблагодарила шейха
Юлдуз Усманова и Шабнам Сурайё спели дуэтом
Представитель ЮНИСЕФ в Таджикистане: Для детей всё возможно, если у нас будет воля
Кто в Таджикистане сколько получает?
МегаФон Таджикистан покажет финал Лиги Чемпионов на «Арбуз ТВ»
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста