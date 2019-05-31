Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий членам экипажей самолетов применять «специальные средства сдерживания» к людям, подвергающим угрозе безопасность полета, а также жизнь и здоровье окружающих, пишет Медуза.

Указание на применение специальных средств, перечень которых должно будет утвердить правительство, должен будет дать командир судна.

Автор законопроекта, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов говорил, что речь может идти, в частности, о пластиковых наручниках, которыми можно зафиксировать руки и ноги пассажира, передает «Интерфакс».

В пояснительной записке к законопроекту утверждается со ссылкой на «крупнейшие авиакомпании», что случаи нападений на членов экипажей и пассажиров фиксируются «регулярно».

В 2018 году вступил в силу закон, позволяющий авиакомпаниям составлять «черные списки» пассажиров, нарушивших правила поведения на борту, и отказывать им в перевозке.

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