Иранская авиакомпания Varesh Airlines приступает к совершению прямых авиарейсов по маршруту Мешхед-Душанбе-Мешхед со следующей недели.

Прямые полеты между Ираном и Таджикистаном будут возобновлены с 6 июня этого года, сообщает государственное иранское информагентство IRNA.

Отмечается, что первый рейс из Таджикистана в Иран будет выполнен иранской авиакомпанией Varesh с использованием самолета Boeing 737-500 вместимостью 120 пассажиров.

Замглавы Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода отметил, что все необходимые документы от иранского ведомства по гражданской авиации получены.

«Авиакомпании Varesh Airlines предоставлено разрешение на осуществление пассажирских рейсов между Душанбе и Мешхедом (расположен на северо-востоке Ирана – прим. ред.)», - сообщил он.

Рейсы по маршруту Мешхед-Душанбе-Мешхед будут выполняться один раз в неделю. Стоимость авиабилета в один конец составляет $250.

Частная компания Varesh Airlines была основана в 2018 году. Первый рейс данная авиакомпания выполнила 9 октября прошлого года (из Тегерана в Сари, столицу иранской провинции Мазандаран).

Ранее рейсы из Мешхеда в Душанбе и обратно выполняла иранская компания Asseman Airlines, которая прекратила полеты по этому маршруту в октябре прошлого года из-за «экономических проблем», передает IRNA.

Таджикистан и Иран идут на сближение?

Состояние и перспективы таджикско-иранских отношений обсуждены в ходе двухдневного мероприятия в столице Ирана.

Заседание Комитета по рассмотрению хода выполнения Протокола 12-го таджикско-иранского заседания Межправительственной комиссии по экономическому, торговому, техническому и культурному сотрудничеству состоялось 28-29 мая этого года 2019 года в Тегеране, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Таджикскую делегацию на этом мероприятии возглавил замминистра энергетики и водных ресурсов Джамшед Шоимзода. Главой иранской делегации на заседании был советник министра энергетики ИРИ Фарход Яздондуст.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран в различных областях, а также наметили пути реализации решений 12-го заседания Межправкомиссии по экономическому, торговому, техническому и культурному сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран, - говорится в сообщении таджикского внешнеполитического ведомства.

Период охлаждения

Отношения между двумя странами окончательно охладели в 2016 году, после того как Иран пригласил разыскиваемого председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири.

В марте этого года руководство Ирана сменило своего представителя в Таджикистане, проработавшего в Душанбе более четырех лет - иранского посла Худжатулло Фагони сменил тогда Мохаммедтаки Сабири.

Согласно официальным статистическим данным Таджикистана, за последние пять лет объем таджикско-иранского двустороннего товарооборота сократился в три раза: с почти $295 млн в 2013 году до $97 млн в 2018 году.

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