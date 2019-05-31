Эксперты Всемирной туристической организации UNWTO назвали страны, в которых был замечен самый большой прирост туристического потока. Первую строчку в списке занял Таджикистан: в 2018 году туристический поток в страну вырос на 190 процентов, отмечает издание.

В лидеры попали также Эквадор (с приростом туристического потока в 51%), Египет (36,8%), Тувалу (35,5%) и Уганда (31,9%).

Кроме того, Всемирная туристская организация представила Топ-20 самых посещаемых стран. В рейтинге в первую пятерку попали Франция (93,2 миллиона туристов), Испания (82,8 миллиона), США (82,2 миллиона), Китай (62,9 миллиона) и Италия (62,1 миллиона).

По данным Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана, в первом квартале в Таджикистан въехало свыше 215 тысяч иностранных граждан.

Глава Комитета Нуъмон Абдугаффорзода ранее сообщила, что туристический сезон в республике начался в мае, и численность иностранных туристов постепенно будет увеличиваться.

В 2018 году, согласно данным Комитета, в республику въехало 1 млн 155 тысяч иностранных граждан, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2017 годом.

В конце апреля этого года нижняя палата парламента страны приняла поправки в закон «Об иных обязательных платежах в бюджет», подразумевающие введение туристической пошлины. Относительно влияния вводимой в Таджикистане туристической пошлины на численность прибывающих в республику туристов глава Комитета отметил, что размер платежа небольшой - всего 1 доллар.

«Мы совместно с министерством финансов провели анализ и пришли к выводу, что пошлина не должна стать нагрузкой для туристов, так как не превышает одного доллара США», - сказал он.

Абдугаффорзода добавил, что собираемые за счет пошлины средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры страны.

В настоящее время на туристическом рынке Таджикистана работают свыше 145 туристических компаний.

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