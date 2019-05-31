Совет глав правительств СНГ 31 мая утвердил соглашение о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также изменения в соглашение о порядке транзита через территории государств-участников, передает ТАСС.
Были внесены изменения в соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между странами-участниками соглашения о создании зоны свободной торговли.
Кроме того, принято решение о правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и внесены изменения в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров.
Утвержден первый заместитель руководителя антитеррористического центра СНГ. Заключено соглашение о сотрудничестве в области музейного дела, а также соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований.
Премьеры решили подготовить проект межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года.
Президенты стран СНГ соберутся в Ашхабаде 11 октября. Об этом сообщил председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
"Сейчас уже идет подготовка к этому важному для стран СНГ заседанию, 11 октября в городе Ашхабад соберутся президенты стран содружества, где планируют принять ряд важных решений, способствующих дальнейшему укреплению Содружества Независимых Государств", - сказал Лебедев на пресс-конференции.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
"Хочу стать артисткой, как и мама". Дочь Алсу дала первое интервью
Таджикистан занял первое место в мире по приросту туристического потока
Иран возобновляет авиасообщение с Таджикистаном
«МегаФон Таджикистан» дарит месяц бесплатного доступа на детский портал «Mega Kids»
Bloomberg: в Северной Корее казнили дипломатов из-за неудачного саммита с Трампом
Между Худжандом, Ташкентом и Шымкентом будет создан экономический коридор
Бердымухамедов принял премьер-министров СНГ. И вице-премьера Таджикистана
Мирзиеев инвесторам из Германии: «Сомневаться уже не надо, назад дороги нет…»
Ставка рефинансирования в Таджикистане снижена до 13,25%
Сборная Таджикистана готовится к отбору ЧМ-2022 по футболу
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста