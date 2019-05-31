Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала, разгоревшегося вокруг результатов телепроекта "Голос. Дети", сообщает "Комсомольская правда".

Журналистам удалось задать Абрамовой несколько вопросов на фестивале «Детская Новая волна» в Крыму, куда школьница приехала вместе со своей мамой певицей Алсу.

Юная исполнительница рассказала о своем желании продолжить карьеру певицы.

"Хочу стать артисткой, как и мама", — сказала Абрамова, подчеркнув, что она готова к трудностям сценической жизни и критике.

Микелла также назвала своими любимыми исполнителями Алсу и Полину Гагарину.

Она добавила, что сейчас пробует себя в "разных стилях".

По её словам, все участники финала «Голос. Дети» поддерживают хорошие отношения. В частности, с победителем конкурса Ержаном Максимом Абрамова на «Детской Новой волне» исполнила дуэтом песню "Это любовь".

rambler.ru

В финале шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова стала победительницей, набрав 53 процента голосов. Компания Group-IB позже выявила накрутку голосов, и 16 мая Первый канал аннулировал результаты. Владелец прав на шоу "Голос. Дети" одобрил решение об отмене итогов голосования и проведении спецвыпуска шоу.

Гендиректор телеканала Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял.

В Сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой — в подкупе голосов для дочери.

Спустя восемь дней вышел спецвыпуск шоу, в ходе которого Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона, включая Абрамову. Он также пообещал, что конкурс не закроют.

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