В поселке Каратаг города Турсунзаде 30 мая состоялась акция у памятника советским чекистам, погибших при защите населения в 1923 году.
В ней приняли участие представители «Россотрудничества», 201-й российской военной базы, местной власти города Турсунзаде, компании ТАЛКО, активисты и школьники поселка Каратаг.
Памятник представляет собой обелиск высотой в три метра, который был установлен на месте братской могилы погибших здесь чекистов, защитивщих местных жителей от басмачей в 1923 году.
В братской могиле покоятся шесть бойцов Красной Армии, включая командира отряда особого назначения особого отдела 13-го стрелкового корпуса Василия Забронова.
В 1964 году на месте их захоронения был открыт памятник. В 2015 году он был восстановлен силами 201 РВБ в РТ, поисковой группы «Память-201», сотрудников ФСБ РФ, воинов-интернационалистов, алюминиевой компании «ТАЛКО», в частности ее дочерней структуры - компании «Алюминий Сохтмон» и местных властей.
Участники возложили цветы к монументу, ученики школы Каратага подготовили программу. Тут же по традиции ученики 4-го класса были приняты в ряды организации «Ворисони Сомони» (последователи Сомони) - аналог современной пионерской организации.
Представители 201-й военной базы наградили памятной медалью воинов-интернациолистов.
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