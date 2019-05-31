KazakhExport (входит в структуру АО «НУХ «Байтерек») открыл зарубежное представительство в Душанбе. В церемонии открытия приняли участие представители банков и деловых кругов Таджикистана.

Во время презентации офиса компания подписала соглашения о сотрудничестве в сфере страхования и финансирования импортеров казахстанских товаров с АО «Ориенбанк», ЗАО «Банк Эсхата», ЗАО «Международный Банк Таджикистан».

Представительство стало третьим в странах ближнего зарубежья. Всего в соответствии с государственной программой «Национальная экспортная стратегия» запланировано открытие 11 зарубежных офисов. В чем их суть, над чем они работают и как о казахстанских производителях узнают на внешних рынках, в интервью корреспонденту «Капитал.kz» рассказал Руслан Искаков, председатель правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Фото Капитал.kz

– Руслан Викторович, в чем основная задача представительства в Таджикистане?

– Как и другие представительства, этот офис будет налаживать контакты с бизнес-сообществом региона, информировать предпринимателей и финансовые структуры об инструментах KazakhExport. Это позволит значительно облегчить работу между предпринимателями Казахстана и Таджикистана и, соответственно, увеличить товарооборот между нашими странами.

– Какие казахстанские компании уже работают на таджикском рынке и что они поставляют?

– На сегодняшний день KazakhExport оказал поддержку нескольким казахстанским экспортерам. Например, АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Hyundai Trans Auto», ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «Шымкентмай», АО «Рахат», АО «Баянсулу» и ТОО «Алматинский продукт». Соответственно, на рынок Таджикистана поставляются металлопрокат, автомобили и автобусы, масложировая продукция, а также кондитерские изделия и другое.

В частности, автобусы марки Hyundai County, производимые в Алматинской области, закупаются для расширения автобусного парка столицы Таджикистана. А городские кроссоверы JAC S3, собираемые на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, формируют таксопарк Душанбе, несколько единиц эксплуатирует Генеральная прокуратура Республики Таджикистан. Всего при нашей поддержке экспортировано 158 автомобилей.

– В каких еще странах есть представительства и где вы планируете их открыть в ближайшее время?

– В октябре 2018 года мы открыли офис в Казани, который работает не только по Татарстану, но и по региону Поволжье в целом. В марте этого года было открыто представительство в столице Узбекистана – в Ташкенте, в мае – в Таджикистане, в Душанбе.

До конца 2019 года мы планируем расширить сеть представительств в Российской Федерации (Москва, Новосибирск, Екатеринбург), Беларуси (Минск), Кыргызстане (Бишкек) и Китае (Сиань и Пекин). Также рассматривается возможность открытия представительства на Кавказе, и скорее всего оно будет находиться в столице Азербайджана, в Баку. На данный момент это наиболее привлекательные рынки с точки зрения развития казахстанского экспорта.

– Что дает открытие представительств казахстанским экспортерам?

– Наши представительства помогают экспортерам ориентироваться на неизвестных им рынках, искать партнеров, заинтересованных в импорте казахстанской продукции, и оказывают поддержку при организации финансирования импорта. Более того, благодаря усилиям зарубежных представительств KazakhExport экспортерам открываются двери в кабинеты, которые часто бывают закрытыми при самостоятельном обращении в стандартном порядке.

Например, в марте этого года наш представитель в Казани совместно с Торговым представительством РК в Российской Федерации провел встречу с администрацией Башкортостана в Уфе, где рассказал об экспортном потенциале страны и инструментах KazakhExport. В Ташкенте представительство активно работает над расширением сети банков-партнеров, через которые мы будем финансировать импортеров, и ведет переговоры с крупнейшими предприятиями Узбекистана по поставкам товаров, работ и услуг казахстанского содержания.

– С какими проблемами сталкиваются отечественные производители при выходе на внешние рынки и как KazakhExport помогает их решать?

– Дефицит оборотного капитала – основная проблема большинства экспортеров. Для решения этого вопроса у нас есть такие инструменты, как предэкспортное финансирование и страхование займов. В первом случае мы удешевляем финансирование производителя на стадии производства продукции и страхуем риски по экспортным контрактам. Во втором случае предоставляем покрытие банку при нехватке залогового обеспечения. Эти инструменты позволяют банкам не формировать резервы и, по сути, без риска для себя кредитовать экспортеров на пополнение оборотных средств либо на инвестиционные цели.

Сложности у экспортеров возникают и с анализом платежеспособности иностранных контрагентов. Выходить на внешний рынок и просить предоплату в текущих реалиях неприемлемо. Все рынки заняты, и с распростертыми объятиями экспортеров нигде не ждут. Нужно приходить и предлагать конкурентоспособные инструменты. В этой части KazakhExport также оказывает ряд услуг отечественным производителям.

Мы бесплатно делаем оценку платежеспособности зарубежных контрагентов, собираем всю информацию и в случае заинтересованности экспортера предоставляем страховые инструменты, которые позволяют ему продавать свой товар в рассрочку платежа, не опасаясь за то, рассчитаются с ним или нет. Если вдруг иностранный покупатель окажется недобросовестным или неплатежеспособным, то мы компенсируем производителю понесенные убытки.

Для капиталоемких товаров и экспорта услуг у нас есть такой инструмент, как торговое финансирование. То есть мы финансируем зарубежных покупателей на приобретение казахстанских продуктов и услуг. В этом вопросе KazakhExport имеет накопленные годами компетенции, и, в принципе, кроме нас, ни один финансовый институт в Казахстане не предлагает доступное финансирование импортера с точки зрения срока, валют, ставок.

– Какие инструменты KazakhExport пользуются наибольшим спросом у отечественных производителей?

– В основном это страхование экспортеров от риска неплатежа со стороны иностранных покупателей, страхование аккредитивов от риска неисполнения обязательств банка импортера и страхование займов. Всего в портфеле KazakhExport 14 инструментов государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Воспользоваться ими может любое действующее казахстанское предприятие по производству несырьевых товаров и услуг, которое планирует выйти на международные рынки, и при этом обезопасить свой бизнес от нежелательных рисков.

– Руслан Викторович, насколько вырос экспорт казахстанских товаров за последние 2-3 года? За счет каких отраслей это происходит?

– За последние 2-3 года объем экспорта изменялся разнонаправленно ввиду кризисных явлений в мировой экономике, волатильности цен на сырьевые товары и введения санкций против России и Китая. По итогам 2018 года экспорт обработанных товаров составил $15,7 млрд. В структуре экспорта по товарам низкого передела произошло снижение, а по товарам приоритетных секторов – наоборот, увеличение. Так, в денежном выражении экспорт цветных металлов потерял $1 млрд, но это снижение было компенсировано за счет других отраслей. К примеру, экспорт строительных материалов вырос на 23%, пищевой продукции – на 7,3%, в денежном эквиваленте это более $80 млн. По экспорту труб прирост составил $68 млн за год, это порядка 60% показателя 2017 года.

– В какие страны сегодня поставляется продукция, сделанная в Казахстане?

– Наибольшие объемы экспортных поставок идут в Россию, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан. Из стран дальнего зарубежья это Китай, Монголия, Япония и Германия. По проектам, поддержанным KazakhExport, в основном экспортируется продукция агропромышленного комплекса, пищевой и химической промышленности, металлургии и машиностроения. К слову, в прошлом году мы поддержали экспортных контрактов на сумму более 400 млрд тенге.

– Востребована ли продукция казахстанских производителей на зарубежных рынках?

– Учитывая, что обработанный экспорт растет, очевидно, что спрос на казахстанские товары за рубежом все-таки есть. В частности, в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности у отечественных производителей сформировалась достаточно хорошая репутация с точки зрения качества и чистоты производимой продукции, то есть отсутствие в ней генетически модифицированных продуктов, что весьма ценится на зарубежных рынках. Как показывает практика, компании, которые благополучно ведут свой бизнес за рубежом, более чем успешны и на внутреннем рынке.

– Почему отечественные производители должны быть заинтересованы работать на экспорт?

– Выходить на экспорт надо, прежде всего, для масштабирования и диверсификации рынков сбыта. Иначе компании-производители будут ограничены долей на внутреннем рынке. Если сравнивать рынок потребления Казахстана, где насчитывается чуть более 18 млн человек, допустим, с Россией с численностью в 150 млн человек, то даже небольшая доля на российском рынке даст нашим предприятиям сопоставимые объемы продаж. Не говоря уже о Китае, где порядок цифр абсолютно другой.

– Как вы думаете, что необходимо делать, чтобы стимулировать экспортно ориентированный бизнес?

– На самом деле правительство постоянно работает над тем, чтобы облегчить отечественным экспортерам выход на внешние рынки. Это и сервисная поддержка экспортеров, и организация торговых миссий, включая возмещение расходов на рекламу и маркетинг за рубежом, есть определенные подвижки и в части логистики. Весь этот комплекс мер как раз направлен на увеличение экспорта несырьевых товаров.

Со своей стороны KazakhExport будет продолжать развивать продуктовую линейку. Мы уже достигли договоренности с некоторыми российскими страховыми компаниями о том, что если наши экспортеры будут создавать торговые дома на территории России, то мы сможем помогать им страховой защитой. Таким образом, они смогут продавать казахстанскую продукцию с баланса торгового дома российским покупателям и пользоваться страховой защитой KazakhExport через партнера в России. То же самое мы планируем сделать и в Узбекистане.

Кроме того мы постоянно расширяем сеть банков-партнеров на зарубежных рынках. Это позволяет импортерам пользоваться расширенным списком финансовых институтов. Если какой-то банк по той или иной причине не устраивает импортера, то он всегда может поменять его на другой и еще активнее пользоваться нашими инструментами.

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