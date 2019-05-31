31 мая в калифорнийском Диснейленде открывается новый тематический парк, посвященный «Звездным войнам». Зона, занимающая площадь пять с половиной гектаров, получила название «Край Галактики» (Star Wars: Galaxyʼs Edge).
Место действия — планета Батуу. Ее посетители могут полетать на корабле Хана Соло «Сокол тысячелетия», поучаствовать в ролевых играх (на стороне членов Сопротивления или Первого ордена), а также попробовать еду и напитки, показанные в космической саге, передает Медуза.
В процессе работы над парком сотрудники Disney Imagineering посещали архивы Lucasfilm. Там они изучали реквизиты и костюмы, использовавшиеся в фильмах. Кроме того, создатели «Края Галактики» ездили в Марокко и Турцию, чтобы понять, как в реальности могли бы выглядеть пустыни на Батуу. В общей сложности на создание тематической зоны было потрачено около миллиарда долларов.
В первый месяц работы парка попасть туда можно будет только по предварительному бронированию (при этом время посещения ограничено четырьмя часами). Во втором тематическом парке Disney в США — Диснейуорлде в Орландо — зона «Звездных войн» откроется только 29 августа.
Сколько это стоит
Входной билет — 149 долларов
Сборка светового меча (получившийся меч можно забрать) — 199 долларов
Сборка дроида (дроида тоже можно забрать) — 99 долларов
Алкогольный коктейль в кантине (а вот стакан, в который его нальют, забрать можно только за дополнительную лату) — 17 долларов
Порция голубого или зеленого молока — 8 долларов
Кока-кола в коллекционной бутылке — 5 долларов
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