В свои 30, Собит Ахмедов сильно преуспел на профессиональном поприще. За его плечами работа в международных проектах в Малайзии и Германии. Сейчас он работает на позиции инженера-разработчика в берлинском офисе Amazon. В интервью «АП» Собит рассказал свою личную историю роста и дал несколько практичных советов тем, кто хочет так же, как он, и даже лучше.

Если ты не в тренде, ты за бортом

- Собит, школу ты закончил за 9 лет вместо 11? Куда-то торопился или было прямо совсем легко учиться?

- Думаю, и то, и другое. Хотя с 7-го класса я учился в гимназии «Таджикистан», программа которой была на порядок сильнее по сравнению с другими школами, было много дополнительных предметов, но учеба давалась легко. Я успевал выступать на турнирах по шахматам от гимназии «Таджикистан», а также на олимпиадах по математике от гимназии и президентского лицея. Поэтому когда выдалась возможность, сдал экзамены экстерном.

Получилось так, что когда я поступал на отделение прикладной информатики в экономике РТСУ, у меня даже паспорта не было – пришлось в срочном порядке решать этот вопрос. Да и девушки в университете все были как минимум на несколько лет старше. Так что если бы я об этом знал, наверное, не торопился.

- На тот момент, когда ты поступал, это направление было таким же популярным, как и сейчас?

- Нет, тогда было модно поступать на экономический и юридический. В то время даже не было отдельного факультета информатики, мы были лишь отделением на экономическом факультете.

Программа обучения строилась на литературе 80-90-х годов, а в программировании предельно важно быть в курсе последних тенденций, которые меняются со скоростью света. Если ты не в тренде, ты за бортом. Поэтому в университете я получил базовые знания, но чтобы уйти в практику, мне нужно было много чего доучивать самому.

А пошел на программиста, скорее всего, потому, что мой отец тоже программист. Всю свою осознанную жизнь перед моими глазами был компьютер, и я рано начал в нем разбираться. Знаете, компьютер мне нужен был не для того, чтобы играть в игры, как делали другие ребята в то время.

С его помощью я выучил латиницу, научился делать элементарные анимации, мини мультфильмы. Чуть позже компьютеры перестали быть чем-то невозможным, люди стали покупать их домой для досуга и работы, так что знакомые стали просить научить работать на нем, установить что-то. Уже тогда, в подростковом возрасте, меня называли «компьютерщиком».

«Я бы не рекомендовал начинать бизнес с доставки еды или такси»

- Первое предложение по работе ты получил уже на 3-м курсе. Что это была за работа?

- Работу я не искал, она меня нашла. Местный филиал американской благотворительной организации был в поиске молодых талантливых программистов. Они провели конкурс на нашем отделении в университете. Победили я и ещё один студент. Зарплату нам назначили 50 долларов, так что с того времени я обрел свою первую финансовую самостоятельность. Но что самое главное, я набрался живого опыта. До этого времени у меня было много теории, академических знаний, а тут я попал в реальный мир, где нужно было искать креативные пути решения задач, укладываться в сроки.

Чуть позже я открыл свой стартап - виртуальную доску объявлений tajbay.tj, что-то вроде прародителя somon.tj. За два года мне удалось вывести его в тройку лидеров в таджнете. Конечно, отчасти потому, что у нас не было конкурентов. Когда людям нужно было что-то купить/продать, они пользовались рекламными объявлениями в газетах и на форумах. Свою роль в столь быстром успехе также сыграло то, что мы вкладывали большие средства в рекламу, маркетинг и наладили службу поддержки обратной связи.

Сейчас ситуация на рынке изменилась, и если ребята будут выбирать нишу для стартапа, где уже есть конкуренция, они должны понимать, что придется вложить большие средства в раскрутку, разработку и хорошую команду разработчиков, если речь идет об интернет-продукте.

Поэтому, глядя на рыночную обстановку в стране, я бы не рекомендовал начинать бизнес в сфере цифровых банков, служб доставки еды и такси. Гораздо легче будет раскрутиться, если вы возьмете за основу стартапа ту идею, которая еще не присутствует на рынке. Например, услугу межгородского транспорта, где было бы легко найти «попутчиков» с рейтингом, чтобы не приходилось ездить в точки скопления водителей по определенному направлению, торговаться и прочее.

Можно также создать лицензионные стриминговые провайдеры музыки и фильмов, чтобы у людей была возможность не быть «пиратами». Неплохими идеями для стартапа также могут стать онлайн-библиотека, переводчик с национального языка, поисковик, карты с хорошим покрытием для разных городов Таджикистана, социальные сети и всевозможные интеграции, чтобы у людей было больше причин хранить деньги в банке и совершать платежи онлайн вместо использования наличных.

- Как ты получил предложение о работе в Малайзии?

- Это случилось в 2012 году. Один из моих клиентов, для которого я работал на аутсорсе, предложил поработать в его новом проекте над разработкой корпоративного «облачного» хранилища для банков и других финансовых институтов в Куала-Лумпуре. Зарплата была немаленькая даже по малазийским меркам – 4500 долларов в месяц.

Проработав год по контракту, я стал искать работу уже в Европе и получил несколько предложений в Германии. За пять лет успел поработать в трех компаниях, последняя из которых – Amazon, где я занимаюсь разработкой продуктов, которые помогают подбирать покупателям подарки для родных и близких.

Как «облака» в Таджикистане помогут делать бизнес в Интернете?

- Если бы ты прямо сейчас вернулся в Таджикистан, какое ПО или стартап ты бы создал?

- В Таджикистане рынок свободный. Можно взять за основу любую идею, которая сработала в мире, заточить под наш рынок и запускать. Если бы я сейчас запускал стартап, то, скорее всего, занялся бы созданием «облачных» решений в Таджикистане.

Сейчас, чтобы запустить бизнес, связанный с присутствием в Интернете, нужны свои сервера. Если ты пользуешься чужими, ты от них сильно зависишь.

На Западе, например, технологические стартапы не строятся так уже лет пятнадцать. Они заходят на сайт, который предоставляет услуги вычислений в облаке, заказывают им онлайн сервера, на которых запускают свой продукт буквально в считанные часы. Это настолько гениально и просто, хотя и дороже, чем, если бы они делали это вручную. Но они экономят огромное количество времени, что приводит к быстрой окупаемости.

Для Таджикистана это особенно актуально в связи с ограниченным внешним Интернет-каналом. Например, если бы в России не было «облачных» провайдеров, они спокойно могли бы хоститься на европейских или американских серверах, проблем со скоростью у них не было бы практически никаких. У нас же скорость интернета жуткая, и если мы захотим в Америке, например, тот же TopVideo, то наши пользователи просто не смогут им пользоваться с доступной на сегодняшний день скоростью.

Собит с семьей Фото из личного архива

- Что нужно делать ребятам ИТшникам, чтобы получить предложение на работу в Европу или другие развитые страны?

- Опыт, который необходим для работы в Таджикистане, сильно отличается от того, который нужен на Западе. Поэтому я бы посоветовал ребятам проводить больше времени на зарубежных ресурсах, таких, как Reddit, hacker news, хабрахабр, чтобы иметь представление, какие тенденции актуальны там и что от них требуется.

Во-вторых, если есть проблемы с языком, то взяться за это нужно как можно раньше. Английский очень важен для этой специальности, потому что практически все компании в мире требуют от тебя знания языка хотя бы на уровне бизнеса. Я знаю много талантливых программистов, для которых языковой барьер является основным барьером.

В-третьих, заведите свой рабочий профиль в социальных сетях вроде LinkedIn, расскажите о своем опыте работы. Много рекрутеров ищут кадры там, и Amazon тоже вышел на меня через мой рабочий профиль в LinkedIn. Но не ждите, что вас найдут - будьте активнее сами.

И еще одна небольшая рекомендация: составляя резюме на английском языке для рабочего профиля, найдите человека, который сможет его отредактировать. Это действительно важно для рекрутеров.

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