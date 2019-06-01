В свои 30, Собит Ахмедов сильно преуспел на профессиональном поприще. За его плечами работа в международных проектах в Малайзии и Германии. Сейчас он работает на позиции инженера-разработчика в берлинском офисе Amazon. В интервью «АП» Собит рассказал свою личную историю роста и дал несколько практичных советов тем, кто хочет так же, как он, и даже лучше.

 

Если ты не в тренде, ты за бортом

- Собит, школу ты закончил за 9 лет вместо 11? Куда-то торопился или было прямо совсем легко учиться?

- Думаю, и то, и другое. Хотя с 7-го класса я учился в гимназии «Таджикистан», программа которой была на порядок сильнее по сравнению с другими школами, было много дополнительных предметов, но учеба давалась легко. Я успевал выступать на турнирах по шахматам от гимназии «Таджикистан», а также на олимпиадах по математике от гимназии и президентского лицея. Поэтому когда выдалась возможность, сдал экзамены экстерном.

Получилось так, что когда я поступал на отделение прикладной информатики в экономике РТСУ, у меня даже паспорта не было – пришлось в срочном порядке решать этот вопрос. Да и девушки в университете все были как минимум на несколько лет старше. Так что если бы я об этом знал, наверное, не торопился.

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- На тот момент, когда ты поступал, это направление было таким же популярным, как и сейчас?

- Нет, тогда было модно поступать на экономический и юридический. В то время даже не было отдельного факультета информатики, мы были лишь отделением на экономическом факультете.

Программа обучения строилась на литературе 80-90-х годов, а в программировании предельно важно быть в курсе последних тенденций, которые меняются со скоростью света. Если ты не в тренде, ты за бортом. Поэтому в университете я получил базовые знания, но чтобы уйти в практику, мне нужно было много чего доучивать самому.

А пошел на программиста, скорее всего, потому, что мой отец тоже программист. Всю свою осознанную жизнь перед моими глазами был компьютер, и я рано начал в нем разбираться. Знаете, компьютер мне нужен был не для того, чтобы играть в игры, как делали другие ребята в то время.

С его помощью я выучил латиницу, научился делать элементарные анимации, мини мультфильмы. Чуть позже компьютеры перестали быть чем-то невозможным, люди стали покупать их домой для досуга и работы, так что знакомые стали просить научить работать на нем, установить что-то. Уже тогда, в подростковом возрасте, меня называли «компьютерщиком».

 

«Я бы не рекомендовал начинать бизнес с доставки еды или такси»

- Первое предложение по работе ты получил уже на 3-м курсе. Что это была за работа?

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- Работу я не искал, она меня нашла. Местный филиал американской благотворительной организации был в поиске молодых талантливых программистов. Они провели конкурс на нашем отделении в университете. Победили я и ещё один студент. Зарплату нам назначили 50 долларов, так что с того времени я обрел свою первую финансовую самостоятельность. Но что самое главное, я набрался живого опыта. До этого времени у меня было много теории, академических знаний, а тут я попал в реальный мир, где нужно было искать креативные пути решения задач, укладываться в сроки.

Чуть позже я открыл свой стартап - виртуальную доску объявлений tajbay.tj, что-то вроде прародителя somon.tj.  За два года мне удалось вывести его в тройку лидеров в таджнете. Конечно, отчасти потому, что у нас не было конкурентов. Когда людям нужно было что-то купить/продать, они пользовались рекламными объявлениями в газетах и на форумах. Свою роль в столь быстром успехе также сыграло то, что мы вкладывали большие средства в рекламу, маркетинг и наладили службу поддержки обратной связи.

Сейчас ситуация на рынке изменилась, и если ребята будут выбирать нишу для стартапа, где уже есть конкуренция, они должны понимать, что придется вложить большие средства в раскрутку, разработку и хорошую команду разработчиков, если речь идет об интернет-продукте.

Поэтому, глядя на рыночную обстановку в стране, я бы не рекомендовал начинать бизнес в сфере цифровых банков, служб доставки еды и такси. Гораздо легче будет раскрутиться, если вы возьмете за основу стартапа ту идею, которая еще не присутствует на рынке. Например, услугу межгородского транспорта, где было бы легко найти «попутчиков» с рейтингом, чтобы не приходилось ездить в точки скопления водителей по определенному направлению, торговаться и прочее.

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Можно также создать лицензионные стриминговые провайдеры музыки и фильмов, чтобы у людей была возможность не быть «пиратами». Неплохими идеями для стартапа также могут стать онлайн-библиотека, переводчик с национального языка, поисковик, карты с хорошим покрытием для разных городов Таджикистана, социальные сети и всевозможные интеграции, чтобы у людей было больше причин хранить деньги в банке и совершать платежи онлайн вместо использования наличных.

- Как ты получил предложение о работе в Малайзии?

- Это случилось в 2012 году. Один из моих клиентов, для которого я работал на аутсорсе, предложил  поработать в его новом проекте над разработкой корпоративного «облачного» хранилища для банков и других финансовых институтов в Куала-Лумпуре. Зарплата была немаленькая даже по малазийским меркам – 4500 долларов в месяц.

Проработав год по контракту, я стал искать работу уже в Европе и получил несколько предложений в Германии. За пять лет успел поработать в трех компаниях, последняя из которых – Amazon, где я занимаюсь разработкой продуктов, которые помогают подбирать покупателям подарки для родных и близких.

 

Как «облака» в Таджикистане помогут делать бизнес в Интернете?

- Если бы ты прямо сейчас вернулся в Таджикистан, какое ПО или стартап ты бы создал?

- В Таджикистане рынок свободный. Можно взять за основу любую идею, которая сработала в мире, заточить под наш рынок и запускать. Если бы я сейчас запускал стартап, то, скорее всего, занялся бы созданием «облачных» решений в Таджикистане.

Сейчас, чтобы запустить бизнес, связанный с присутствием в Интернете, нужны свои сервера.  Если ты пользуешься чужими, ты от них сильно зависишь.

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На Западе, например, технологические стартапы не строятся так уже лет пятнадцать. Они заходят на сайт, который предоставляет услуги вычислений в облаке, заказывают им онлайн сервера, на которых запускают свой продукт буквально в считанные часы. Это настолько гениально и просто, хотя и дороже, чем, если бы они делали это вручную. Но они экономят огромное количество времени, что приводит к быстрой окупаемости.

Для  Таджикистана это особенно актуально в связи с ограниченным внешним Интернет-каналом. Например, если бы в России не было «облачных» провайдеров, они спокойно могли бы хоститься на европейских или американских серверах, проблем со скоростью у них не было бы практически никаких. У нас же скорость интернета жуткая, и если мы захотим в Америке, например, тот же TopVideo, то наши пользователи просто не смогут им пользоваться с доступной на сегодняшний день скоростью.

Собит с семьей
Фото из личного архива

- Что нужно делать ребятам ИТшникам, чтобы получить предложение на работу в Европу или другие развитые страны?

- Опыт, который необходим для работы в Таджикистане, сильно отличается от того, который нужен на Западе. Поэтому я бы посоветовал ребятам проводить больше времени на зарубежных ресурсах, таких, как Reddit, hacker news, хабрахабр, чтобы  иметь представление, какие тенденции актуальны там и что от них требуется.

Во-вторых, если есть проблемы с языком, то взяться за это нужно как можно раньше. Английский очень важен для этой специальности, потому что практически все компании в мире требуют от тебя знания языка хотя бы на уровне бизнеса. Я знаю много талантливых программистов, для которых языковой барьер является основным барьером.

В-третьих, заведите свой рабочий профиль в социальных сетях вроде LinkedIn, расскажите о своем опыте работы. Много рекрутеров ищут кадры там, и Amazon тоже вышел на меня через мой рабочий профиль в LinkedIn. Но не ждите, что вас найдут - будьте активнее сами.

И еще одна небольшая рекомендация: составляя резюме на английском языке для рабочего профиля, найдите человека, который сможет его отредактировать. Это действительно важно для рекрутеров.

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