Наблюдая за происходящим в нашем обществе, пока складывается лишь один тревожный вывод – дети абсолютно не защищены.

Сколько наших детей пропали без вести, но несмотря на широкий резонанс, их так и не смогли найти, а случаи пропажи как были, так и продолжают быть.

Признаюсь честно, я часто пропускаю такие новости, мне страшно их читать, для меня достаточно заголовка, чтобы уже создавать в голове картину происходящего, страхи и боли ребенка, чувства и боль родителей – нервы не выдерживают, не могу. Но в то же время невозможно игнорировать эти факты – уж слишком много таких случаев на столь маленькую страну и столицу, и, как у любой матери, эта тревога ложится грузом в голове и в душе…

Эти страхи усилились, когда пару раз ловила нездоровые взгляды молодых людей на своей четырехлетней дочери. Нет, мне не показалось.

По большому счету она девочка коммуникабельная и общительная и часто в транспорте или на улице может завязать разговор на своем еще не совсем понятном языке с людьми, особенно со взрослыми, поэтому ее общение с окружающими и окружающих с ней вполне нормально.

Но тот интерес, с которым смотрели те двое, это было нечто другое, он переворачивал все внутри и вызывал желание физической расправы над ними, будь у меня такие силы и желание бежать, схватив своего ребенка…

Знакомый, с которым поделилась этим, мне сказал: «Кризис - он ломает людей, я помню, какие ублюдки в годы войны вышли наружу. В кризис нормальные становятся лучше, плохие и слабые - хуже»…

Войны вроде бы нет, но если действительно связывать падение нравственных устоев с ней, то на фоне новостей и преступлений против детей, она у нас разгорается…

Не лучше ситуация и с правами детей. И опять же приведу собственный пример…

В период моей работы в редакции «Азии Плюс» мои статьи были объектами исковых заявлений трех судей Верховного суда (2010) и УБОП МВД РТ (2011), но эти дела были потом приостановлены, так как, по сути, докопаться до наших фактов было сложно.

И вот сегодня в этом суде у меня проходит имущественный спор. Составленное при поддержке бывшего председателя Коллегии судей и Верховного суда, одного из известных юристов страны заявление, относительно нелегкий багаж моего профессионального опыта придавали мне уверенность, что для защиты интересов моего ребенка почти все есть.

Но, я не оказалась готовой к психологическому давлению со стороны судьи, склонявшего меня к тому, чтобы я согласилась на неприемлемые условия другой стороны. Не была готова к его предложениям через знакомых, чтобы я соглашалась на то, что предложат (а не на то, на что у меня есть право в интересах ребенка), иначе могу лишиться всего…

В одном из разговоров со мной он вообще заявил: «Вох, туда бо 80 квадрат мефорад?» (Во, ты еще и 80 квадратных метров хочешь?!). Это при том, что в совокупности речь идет о более 400 квадратных метрах, автомашине и доли, пусть и не в совсем большом, но неплохом бизнесе…

Я, конечно, настаивала на своем, но потом мне стали отказывать в тех или иных ходатайствах и запросах и создавать другие процессуальные «заморочки», которые в целом чинили мне препятствия в защите своих интересов и которые позволяли скрыть факты возможной фальсификации и сговора.

Отвод судье, конечно, тоже не приняли…Кстати, не верьте словам, что судья - женщина в таких делах может быть объективной. Это не так. Я это видела.

И вот я думаю, если в наших судах могут так «футболить» журналисток, имеющих большой опыт в работе по правам человека, то, каково простой таджикской женщине, которой не нужно было по работе вникать в эту сферу?

Тот же мой опыт показывает, что во многих случаях они даже не идут в такие места.

Они выбирают другой путь. Самые беззащитные идут к реке вместе с детьми и бросаются. Дети могут погибнуть, а женщина выжить и надолго сесть за их убийство, но при этом она будет говорить, что в тюрьме ей намного лучше...

Кто-то чуть сильнее уезжает в миграцию, но чувство незащищенности и страха, глубоко засевшие еще на родине надрывают ей сердце и она умирает в каком-то подвале нелегалов на чужбине…

В каждом из этих случаев могут быть разные причины и обстоятельства, не суть, суть в том, что все это происходит от незащищенности и, в первую очередь, от этого страдают дети.

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