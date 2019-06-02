Во время Рамазана нам особо хочется побаловать себя самой вкусной, сытной, полезной, а иногда даже экзотической едой.

Мы собрали для вас 8 лучших заведений Душанбе со специфической кулинарией, приправами и рецептом. Каждое из этих заведений славится, по крайней мере, одним блюдом, от которого вы точно пальчики оближете. И все эти блюда содержат в своём составе мясо.

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