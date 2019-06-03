Финансирование с целью поддержки развития отечественного производства сегодня является одной из приоритетных направлений, которое имеет особую значимость в рамках четвертой национальной стратегии развития Республики Таджикистан - ускоренная индустриализация страны.

Банк Эсхата, являясь одним из передовых финансовых институтов страны, ставит перед собой задачу усилить свою деятельность в рамках поддержки и развития отечественного производства и содействовать в реализации четвертой национальной стратегической цели.

Банк Эсхата уделяет особое внимание финансированию отечественного производства. В этом направлении банк активно сотрудничает с международными организациями в рамках таких проектов как: ECTAP - проект по повышению конкурентоспособности агробизнеса в Таджикистане, CLIMADAPT - финансирование устойчивости к изменению климата Таджикистана (партнер проектов ЕБРР), проект TAF «Торговое финансирование», направленный на уменьшение рисков деятельности клиента и предотвращения трудностей бизнеса при импорте и экспорте товаров (партнеры проекта ЕБРР, АБР, МФК). Стоит отметить, что по условиям кредитных продуктов, действующих в рамках проектов, клиент может воспользоваться дополнительными финансово-техническими возможностями.

Наряду с этим, в феврале 2019 года Банк Эсхата объявил о снижении процентных ставок по кредитам до 6 пунктов. Снижение процентов коснулось всех видов кредитов банка, как для физических, так и для юридических лиц. Кредиты на производство выдаются от 15% годовых в зависимости от вида и условий кредитного продукта.

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